به گزارش خبرنگار مهر، گواهی سپرده شمش طلا در هفته معاملاتی گذشته، معاملات خود را از قیمت ۳ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۵۷ تومان آغاز کرد و روز دوشنبه ۴ آبان با ثبت نرخ ۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۲۸ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید، در حالی که کم‌ترین قیمت آن در روز سه‌شنبه ۵ آبان برابر با ۳ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود و قیمت پایانی گواهی سپرده شمش طلا به ۳ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۷۶۲ تومان با بازده هفتگی منفی ۳.۹ درصد و میانگین تغییرات روزانه منفی ۰.۶ درصد رسید؛ همچنین در بخش معاملات، میانگین حجم روزانه این ابزار با رشد ۲ درصدی به ۵۸۱ هزار و ۹۰۶ واحد و میانگین ارزش معاملات روزانه نیز با افزایش یک درصدی به ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان گزارش شد تا کاهش قیمت این ابزار در هفته مورد بررسی با افزایش محدود میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه همراه باشد.

گواهی سپرده سکه طلا نیز در هفته منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را از قیمت ۲۶۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۱۲ تومان آغاز کرد و روز دوشنبه ۴ آبان با رسیدن به ۲۶۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۵۰۷ تومان بیش‌ترین قیمت هفتگی را ثبت نمود، در حالی که کم‌ترین نرخ آن در روز یک‌شنبه ۳ آبان برابر با ۲۶۴ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۸۶۰ تومان و قیمت پایانی گواهی سپرده سکه معادل ۲۶۴ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۲۵ تومان با بازده هفتگی منفی ۳.۲ درصد و میانگین تغییرات روزانه منفی ۰.۵ درصد بود؛ ضمن اینکه میانگین حجم معاملات روزانه گواهی سپرده سکه با افزایش ۱۹ درصدی به ۵۳۸ واحد و میانگین ارزش معاملات روزانه نیز با رشد ۱۹ درصدی به ۱۴۲ میلیارد تومان رسید تا افت قیمت این ابزار با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه شود.

گواهی سپرده نقره در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان از قیمت ۴۸۴ هزار و ۹۶ تومان آغاز شد و روز چهارشنبه ۶ آبان با ثبت نرخ ۴۸۸ هزار و ۷۹۰ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید و قیمت پایانی این ابزار روی رقم ۴۸۷ هزار و ۱۸ تومان با بازده هفتگی منفی ۲.۲ درصد و میانگین تغییرات روزانه منفی ۰.۴ درصد ایستاد، و میانگین حجم معاملات روزانه گواهی سپرده نقره با کاهش یک درصدی به ۴۷۶ هزار و ۹۸۰ واحد و میانگین ارزش معاملات روزانه نیز با افت ۲ درصدی به ۲۳۱ میلیارد تومان گزارش شد تا عملکرد این ابزار هم‌زمان با افت اونس نقره در بازار جهانی و کاهش قیمت گواهی سپرده با افت محدود شاخص‌های معاملاتی همراه گردد.

بررسی ترکیب دارایی صندوق‌های طلا نشان می‌دهد ۹۰ درصد از دارایی این صندوق‌ها به گواهی سپرده شمش طلا اختصاص دارد.

میانگین بازده صندوق‌های طلا در هفته منتهی به ۶ آبان منفی ۲.۱ درصد بود که در میان صندوق‌های مورد بررسی، نگین فارس با افت ۳.۱ درصدی، زرگر با کاهش ۲.۶۹ درصدی و مهر طلا با افت ۲.۶۱ درصدی بیش‌ترین کاهش بازده را ثبت کردند؛ در مقابل، جام طلا با افت ۱.۳۲ درصدی، هیرا با کاهش ۱.۴۵ درصدی و ناب با افت ۱.۶۲ درصدی کم‌ترین کاهش بازده را در میان صندوق‌های طلا تجربه کردند، و مبنای محاسبه بازدهی‌ها آخرین روز معاملاتی هفته قبل، یعنی هفته منتهی به اول آبان، بوده است.