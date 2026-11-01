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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۶

در سومین هفته اعتراضات فرانسه صدها تن بازداشت شدند

در سومین هفته اعتراضات فرانسه صدها تن بازداشت شدند

در حالی که اعتراضات مردمی در فرانسه وارد سومین هفته خود می شود طی روز گذشته صدها تن در این اعتراضات بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس گزارش داد که نیروهای پلیس فرانسه بیش از ۵۶۰ تن را در جریان اعتراضات روز گذشته علیه گرانی و افزایش هزینه های زندگی در این کشور بازداشت کردند. این اعتراضات وارد سومین هفته خود شده است.

روزنامه لیبراسیون فرانسه اعلام کرده بود که نیم‌ میلیون معترض در سراسر کشور از جمله ۲۰۰ هزار نفر در پاریس در اعتراضات مردمی روز شنبه علیه مشکلات معیشتی و آموزشی تظاهرات کردند.

این روزنامه اضافه کرد: در چندین شهر درگیری‌ های پراکنده‌ ای رخ داد.

این در حالیست که وزارت کشور فرانسه پیشتر تاکید کرده بود ۷۰ هزار نیروی پلیس در خیابان‌ ها مستقر شدند و راهپیمایی‌ های اعتراضی از مراکز شهرها دور نگه داشته شده اند.

کد مطلب 6995922

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