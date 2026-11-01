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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۵

تحول در اجرای طرح‌های عمرانی استان سمنان؛ مولد سازی به کمک می‌آید

تحول در اجرای طرح‌های عمرانی استان سمنان؛ مولد سازی به کمک می‌آید

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان بر تحول در بسیاری از طرح‌های مسکوت مانده استان تاکید کرد و گفت: اجرای آن‌ها در ماه‌های اخیر با تمرکز بر طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا پیگیری می‌شود.

فرج الله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه احصای پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در بخش های مختلفی مانند آب، راه و بهداشت و درمان و ... در استان سمنان صورت گرفته است، بیان داشت: استانداری سمنان بر تکمیل این طرح ها تاکید دارد.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته شورای برنامه ریزی استان سمنان نیز تشکیل جلسه داد، تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که استاندای سمنان بسیار بر آن تاکید دارد و تامین مالی آن هم صورت گرفته مقوله مسیر فیروزکوه به سمنان است.

معاون عمرانی استاندار سمنان گفت: این طرح در قالب مولد سازی سهمی که استان سمنان اختصاص داده شده تامین مالی شده و اعلام کردیم به محض آنکه صورت وضعیت ها اعلام شود آماده واگذاری اموال مازاد برای مولد سازی و اختصاص اعتبارات آن به پروژه فیروزکوه سمنان هستیم.

ایلیات همچنین گفت: اجرای این طرح می تواند در کاهش تصادفات جاده ای و همچنین ارتقای ایمنی راه ها، تسهیل در رفت و آمد بین استان های تهران، سمنان و مازندران نقش موثری ایفا کند و لذا این پروژه یکی از طرح های اولویت دار استان است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها به مثابه یکی از راه های تامین مالی اجرای طرح های نیمه تمام در دستور کار استانداری سمنان قرار دارد افزود: مولد سازی و فروش اموال مازاد دولت و تهاتر به اجرای پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا در استان کمک خواهد کرد.

معاون استاندار سمنان همچنین از تحول در اجرای طرح های عمرانی در استان خبر داد و گفت: برخی از طرح هایی که سال ها مسکوت باقی مانده بودند خوشبختانه هم اکنون در دست اجرا قرار دارند و بخشی از آنها را هم در دهه فجر سال جاری به بهره برداری خواهیم رساند.

کد مطلب 6995925

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