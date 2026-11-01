به گزارش خبرنگار مهر، سید عرفان نقیبی، مسعود راحت و محمدحسین محمدی، سه ورزشکار مستعد استان، با ارائه عملکردی موفق در مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی اسکیت رول‌بال، جواز حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی جوانان را به دست آوردند.

این سه ورزشکار روزهای هفتم و هشتم آبان‌ماه با حضور در آکادمی اسکیت پارمیس تهران، تمرینات آماده‌سازی خود را زیر نظر مربی تیم ملی پیگیری کردند تا برای حضور در مراحل بعدی انتخابی تیم ملی و رقابت‌های پیش‌رو آماده شوند.

حضور همزمان سه نماینده از خراسان رضوی در اردوی تیم ملی اسکیت رول‌بال جوانان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه این استان در پرورش استعدادهای رشته اسکیت و توانمندی ورزشکاران جوان برای حضور در سطوح بالاتر رقابت‌های ملی است.

این موفقیت همچنین می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه ورزشکاران مستعد استان و تقویت جایگاه اسکیت رول‌بال خراسان رضوی در سطح کشور باشد.