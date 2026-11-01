احمدرضا شتابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری اعتکاف امسال در استان فارس گفت: سامانه جامع اعتکاف برای ثبت‌نام مساجد استان تهیه شده و از روز شنبه هفته آینده، فرآیند ثبت‌نام مساجدی که میزبان مراسم اعتکاف هستند، آغاز می‌شود.

وی افزود: این سامانه از تهران تهیه شده و امسال تمامی مساجد برگزارکننده اعتکاف در استان فارس باید از طریق این بستر ثبت‌نام کنند. همچنین طی یکی دو هفته آینده از سامانه رونمایی خواهد شد.

دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس با اشاره به برنامه‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده برای مسئولان اجرایی و رسانه‌ای اعتکاف گفت: روز دوشنبه هفته آینده دوره آموزشی سامانه اعتکاف به‌صورت وبیناری برای مسئولان اجرایی و مسئولان رسانه اعتکاف در سراسر استان برگزار می‌شود و استادان این دوره از قم حضور خواهند داشت.

شتابی ادامه داد: در شهر شیراز تلاش داریم این دوره آموزشی به‌صورت حضوری برگزار شود، اما برای شهرستان‌ها به دلیل مسائل مربوط به رفت‌وآمد، آموزش‌ها به شکل وبیناری خواهد بود.

وی با بیان اینکه توانمندسازی مسئولان رسانه‌ای اعتکاف نیز از برنامه‌های امسال است، عنوان کرد: شبکه رسانه اعتکاف استان فارس از پنج سال گذشته تشکیل شده و امسال نیز با برگزاری جلسات آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی، فعالیت این شبکه را ادامه خواهیم داد.

برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی

دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای هماهنگی و پشتیبانی از مراسم اعتکاف گفت: تاکنون حدود ۶ جلسه با مسئولان اجرایی، مسئولان رسانه و مدیران مرتبط برگزار شده و در ادامه نیز جلسه‌ای با حضور آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، برای هماهنگی بیشتر برگزار خواهد شد.

شتابی افزود: همچنین برنامه‌ریزی شده است جلسه‌ای با حضور استاندار فارس و مسئولان دستگاه‌های مرتبط با پشتیبانی اعتکاف برگزار شود. تاکنون نیز دو جلسه با شهرداری شیراز و سازمان فرهنگی شهرداری و جلسه‌ای با شورای اسلامی شهر شیراز در این زمینه برگزار شده است.

وی با اشاره به پیشرو بودن فارس در برگزاری اعتکاف طی سال گذشته گفت: تلاش داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، امسال نیز جایگاه استان فارس را در برگزاری این مراسم معنوی حفظ و تقویت کنیم.

پیش‌بینی اعتکاف‌های ۸ هزار نفری در شیراز

دبیر ستاد مردمی اعتکاف استان فارس با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری اعتکاف‌های پرجمعیت در شیراز گفت: اعتکاف مسجد شهدا که به‌عنوان بزرگ‌ترین اعتکاف جهان اسلام شناخته می‌شود، امسال نیز برگزار خواهد شد.

شتابی افزود: علاوه بر این، برای برگزاری اعتکاف با ظرفیت حدود ۸ هزار نفر در سه مسجد دیگر شیراز شامل مسجد باباخان و مسجد رسول اعظم نیز برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اعتکاف‌های تخصصی از برنامه‌های شاخص استان فارس به شمار می‌رود، گفت: امسال برگزاری اعتکاف ویژه پزشکان را دنبال می‌کنیم و همچنین در حال بررسی امکان برگزاری اعتکاف ویژه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان هستیم.

شتابی ادامه داد: در صورت تحقق این برنامه، تلاش می‌شود در طول سه روز اعتکاف، میز خدمت مدیران برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم نیز در مسجد برپا شود تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را از طریق ارتباط مستقیم با مسئولان پیگیری کنند.