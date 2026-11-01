جلسه علنی مجلس آغاز شد؛ ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست علی نیکزاد آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با عنوان «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل‌ونقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی