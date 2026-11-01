به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در همین راستا، نشستی با حضور نمایندگان معاونت علمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، از مجموعه‌های زیرمجموعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و شناسایی ظرفیت‌های توسعه فناوری و ساخت داخل در صنعت پتروشیمی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون شناسایی تجهیزات و قطعات راهبردی و دارای وابستگی خارجی، توسعه پروژه‌های ساخت بار اول، بومی‌سازی تجهیزات دوار، توسعه سامانه‌های دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت از تولید دانش‌بنیان، از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و حمایت از پروژه‌های ساخت بار اول، برای تسهیل مشارکت شرکت‌های فناور در پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت پتروشیمی مطرح شد.

معاونت علمی در نظر دارد با شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان واجد صلاحیت، تسهیل فرآیندهای حمایتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرکت‌های فناور و مجموعه‌های صنعتی، زمینه توسعه محصولات داخلی و ورود آنها به زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی را فراهم کند.

این اقدامات با هدف تقویت ساخت داخل، کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین تجهیزات و نیازهای فناورانه صنایع راهبردی کشور دنبال می‌شود.