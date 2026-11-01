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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۸

برنامه معاونت علمی برای بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنعت پتروشیمی

برنامه معاونت علمی برای بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنعت پتروشیمی

معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و تقویت توان داخلی در تأمین نیازهای راهبردی صنعت پتروشیمی برنامه‌هایی را با همکاری شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی دنبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در همین راستا، نشستی با حضور نمایندگان معاونت علمی و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، از مجموعه‌های زیرمجموعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و شناسایی ظرفیت‌های توسعه فناوری و ساخت داخل در صنعت پتروشیمی برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی همچون شناسایی تجهیزات و قطعات راهبردی و دارای وابستگی خارجی، توسعه پروژه‌های ساخت بار اول، بومی‌سازی تجهیزات دوار، توسعه سامانه‌های دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت از تولید دانش‌بنیان، از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و حمایت از پروژه‌های ساخت بار اول، برای تسهیل مشارکت شرکت‌های فناور در پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت پتروشیمی مطرح شد.

معاونت علمی در نظر دارد با شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان واجد صلاحیت، تسهیل فرآیندهای حمایتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان شرکت‌های فناور و مجموعه‌های صنعتی، زمینه توسعه محصولات داخلی و ورود آنها به زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی را فراهم کند.

این اقدامات با هدف تقویت ساخت داخل، کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در تأمین تجهیزات و نیازهای فناورانه صنایع راهبردی کشور دنبال می‌شود.

کد مطلب 6995951
مهتاب چابوک

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