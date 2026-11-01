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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۲

ارتقای سطح دانش قرآنی قاریان ممتاز عراق در ایران

ارتقای سطح دانش قرآنی قاریان ممتاز عراق در ایران

دوره ارتقای سطح قرآنی قاریان ممتاز عراق در ایران به میزبانی کمیته فرهنگی اربعین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین، سیدمحمد موجانی، رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین گفت: به منظور گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با همکاری معاونت فرهنگی کتائب حزب‌الله و رایزنی فرهنگی ایران در بغداد، دوره ارتقای سطح علمی قاریان ممتاز عراق را با هدف تعمیق درک مفاهیم قرآنی آغاز کرد .

وی افزود: ۱۴ نفر از قاریان برجسته و مشهور عراق، شامل نخبگان قرآنی عراق به این منظور به ایران دعوت شدند.

تمرکز بر علوم میان‌رشته‌ای و محتوایی

رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین اظهار داشت: «هدف اصلی از برگزاری این دوره، فراتر رفتن از تلاوت صرف و ارتقای سطح فهم قاریان در حوزه‌های تخصصی است. تلاش ما بر این است که این عزیزان در رشته‌های علوم قرآنی، تفسیر، مفاهیم قرآن، اخلاق در قرآن و علوم تربیتی با قرآن کریم، از دانش اساتید ممتاز حوزه و دانشگاه بهره‌مند شوند.»

وی افزود: «توجه به شاخه‌های علمی میان‌رشته‌ای همچون علوم شناختی در ذیل مباحث تفسیری، از جمله ویژگی‌های بارز این دوره آموزشی است. رشد چشمگیر جایگاه مباحث قرآنی در جمهوری اسلامی ایران — هم از نظر حفظ و تلاوت و هم از نظر محتوایی و علوم دینی — موجب شده تا کشورهای اسلامی از دستاوردهای ایران استقبال کنند. در واقع، برگزاری این دوره در پاسخ به درخواست خودِ قاریان ممتاز عراق و با رایزنی‌های فرهنگی ایران در بغداد صورت گرفته است.»

برنامه آموزشی و زیارتی

موجانی ادامه داد: برنامه آموزشی این گروه چهارده نفره در شهر مشهد و در محل «دارالتفسیر» حرم مطهر رضوی با حضور اساتید برجسته‌ای همچون حاج احمد ابوالقاسمی، حاج قاسم مقدمی و حاج مهدی غلام‌نژاد برنامه‌ریزی برگزار شد. علاوه بر جلسات آموزشی، این قاریان از برنامه‌های جانبی شامل زیارت بارگاه منور رضوی و بازدید از اماکن مذهبی و دیدنی مشهد برخوردار شدند.

تداوم برنامه‌ها در قم و تهران

پس از اتمام برنامه‌ها در مشهد، این گروه وارد شهر قم شدند و در آنجا ضمن حضور در محافل قرآنی، از برنامه‌های قرآنی در مسجد جامع جمکران، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و بازدید از دستاوردهای قرآنی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند خواهند شد.

وی گفت: طبق برنامه، این دوره آموزشی در اواخر این هفته به پایان می رسد و فعالان قرآنی عراق جمعه به کشورشان بازخواهند گشت.

کد مطلب 6995955
سیده فاطمه سادات کیایی

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