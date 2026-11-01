ارتقای سطح دانش قرآنی قاریان ممتاز عراق در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین، سیدمحمد موجانی، رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین گفت: به منظور گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با همکاری معاونت فرهنگی کتائب حزب‌الله و رایزنی فرهنگی ایران در بغداد، دوره ارتقای سطح علمی قاریان ممتاز عراق را با هدف تعمیق درک مفاهیم قرآنی آغاز کرد .

وی افزود: ۱۴ نفر از قاریان برجسته و مشهور عراق، شامل نخبگان قرآنی عراق به این منظور به ایران دعوت شدند.



تمرکز بر علوم میان‌رشته‌ای و محتوایی



رئیس کارگروه قرآنی کمیته فرهنگی اربعین اظهار داشت: «هدف اصلی از برگزاری این دوره، فراتر رفتن از تلاوت صرف و ارتقای سطح فهم قاریان در حوزه‌های تخصصی است. تلاش ما بر این است که این عزیزان در رشته‌های علوم قرآنی، تفسیر، مفاهیم قرآن، اخلاق در قرآن و علوم تربیتی با قرآن کریم، از دانش اساتید ممتاز حوزه و دانشگاه بهره‌مند شوند.»

وی افزود: «توجه به شاخه‌های علمی میان‌رشته‌ای همچون علوم شناختی در ذیل مباحث تفسیری، از جمله ویژگی‌های بارز این دوره آموزشی است. رشد چشمگیر جایگاه مباحث قرآنی در جمهوری اسلامی ایران — هم از نظر حفظ و تلاوت و هم از نظر محتوایی و علوم دینی — موجب شده تا کشورهای اسلامی از دستاوردهای ایران استقبال کنند. در واقع، برگزاری این دوره در پاسخ به درخواست خودِ قاریان ممتاز عراق و با رایزنی‌های فرهنگی ایران در بغداد صورت گرفته است.»



برنامه آموزشی و زیارتی

موجانی ادامه داد: برنامه آموزشی این گروه چهارده نفره در شهر مشهد و در محل «دارالتفسیر» حرم مطهر رضوی با حضور اساتید برجسته‌ای همچون حاج احمد ابوالقاسمی، حاج قاسم مقدمی و حاج مهدی غلام‌نژاد برنامه‌ریزی برگزار شد. علاوه بر جلسات آموزشی، این قاریان از برنامه‌های جانبی شامل زیارت بارگاه منور رضوی و بازدید از اماکن مذهبی و دیدنی مشهد برخوردار شدند.



تداوم برنامه‌ها در قم و تهران



پس از اتمام برنامه‌ها در مشهد، این گروه وارد شهر قم شدند و در آنجا ضمن حضور در محافل قرآنی، از برنامه‌های قرآنی در مسجد جامع جمکران، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و بازدید از دستاوردهای قرآنی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند خواهند شد.



وی گفت: طبق برنامه، این دوره آموزشی در اواخر این هفته به پایان می رسد و فعالان قرآنی عراق جمعه به کشورشان بازخواهند گشت.