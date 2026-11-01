به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز شنبه نهم آبان‌ماه، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزبان ویشوش نگی، سفیر هند در تهران بود.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات دوجانبه، ظرفیت‌ها و زمینه‌های گسترش همکاری‌های ایران و هند در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

توسعه همکاری‌های فناورانه و تعاملات تخصصی

شناسایی زمینه‌های جدید همکاری میان بخش‌های دولتی و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دو کشور، توسعه تعاملات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی و فناورانه ایران و هند، از محورهای اصلی این نشست بود.

در این چارچوب، طرفین بر ضرورت استفاده از توانمندی‌های متقابل برای تعمیق همکاری‌ها و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر فعالان و مجموعه‌های تخصصی دو کشور تأکید کردند.

تقویت هماهنگی‌های بین‌المللی

همچنین با توجه به ظرفیت‌ها و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و هند، توسعه همکاری‌ها و هماهنگی‌های مشترک در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی تخصصی، به‌ویژه نهادهای مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مورد توجه قرار گرفت.

طرفین در این بخش، بر اهمیت هم‌افزایی دیدگاه‌ها، استمرار رایزنی‌های تخصصی و تقویت همکاری‌های مشترک برای حضور مؤثرتر در عرصه بین‌المللی تأکید کردند.

در پایان این دیدار، دو طرف با تأکید بر ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات فناورانه، بر تداوم گفت‌وگوها، پیگیری محورهای مطرح‌شده و توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مورد علاقه مشترک توافق کردند.

این دیدار در راستای تقویت دیپلماسی فناوری و توسعه مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.