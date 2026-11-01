حمزه علی جاجرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای کاروان سلامت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: این کاروان سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه روستایی، تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها در روستای طبر برپا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این برنامه، خدماتی از جمله ویزیت پزشک عمومی و متخصص داخلی، توزیع رایگان دارو، تزریقات و کنترل فشار خون به ۱۳۰ نفر از اهالی روستا ارائه شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جاجرم با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات سلامت‌محور در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در کاهش مشکلات دسترسی به خدمات درمانی، افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت و حمایت از اقشار مختلف جامعه دارد.

جاجرمی در پایان بر اهمیت تداوم همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در راستای توسعه خدمات بشردوستانه و ارتقای سطح سلامت در مناطق روستایی تأکید کرد.