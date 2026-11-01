  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

جاجرمی:۱۳۰ نفر از اهالی روستای طبر از خدمات رایگان سلامت بهره‌مند شدند

جاجرمی:۱۳۰ نفر از اهالی روستای طبر از خدمات رایگان سلامت بهره‌مند شدند

بجنورد- رییس جمعیت هلال‌احمر جاجرم گفت:۱۳۰ نفر از اهالی روستای طبر از توابع بخش شوقان، از خدمات رایگان کاروان سلامت هلال‌احمر بهرمند شدند.

حمزه علی جاجرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای کاروان سلامت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: این کاروان سلامت با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه روستایی، تسهیل دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی و ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها در روستای طبر برپا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این برنامه، خدماتی از جمله ویزیت پزشک عمومی و متخصص داخلی، توزیع رایگان دارو، تزریقات و کنترل فشار خون به ۱۳۰ نفر از اهالی روستا ارائه شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان جاجرم با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات سلامت‌محور در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در کاهش مشکلات دسترسی به خدمات درمانی، افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت و حمایت از اقشار مختلف جامعه دارد.

جاجرمی در پایان بر اهمیت تداوم همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در راستای توسعه خدمات بشردوستانه و ارتقای سطح سلامت در مناطق روستایی تأکید کرد.

کد مطلب 6995969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها