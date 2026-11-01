دویست‌ودهمین نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت هفتم آبان، روز گرامی‌داشت کوروش بزرگ، با عنوان «منشور کوروش و میراث تمدن ایرانی» یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه در باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود.



در این نشست تخصصی، ژاله آموزگار با موضوع «تبیین تمدن آریایی، زمینه‌های تاریخی و فرهنگی و پیوند آن با آسیای مرکزی»، کامیار عبدی با موضوع «منشور کورش، جایگاه تاریخی او و شکل‌گیری شاهنشاهی هخامنشی» و مهرداد ملک‌زاده با موضوع «کورش هخامنشی و ایران شرقی» سخنرانی خواهند کرد.



همچنین محمد باقری با موضوع «ساعت آفتابی ۷۰۰ ساله در آرامگاه کوروش کبیر» در این برنامه حضور خواهد داشت.



در بخش سخنرانی‌های غیرحضوری نیز فیلم سخنرانی‌های یزدان صفایی با موضوع «استوانه منشور کوروش در آینه اسناد مکتوب هخامنشی»، عبدوولی قربانعلی شریف‌زاده و یوسف‌شاه یعقوب، از آکادمی ملی علوم تاجیکستان، پخش خواهد شد.



خوانش منشور کوروش بزرگ توسط باران نیک‌اندیش و اجرای موسیقی از دیگر بخش‌های این نشست است. دبیری برنامه را نازنین خلیلی‌پور برعهده دارد.



این نشست روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵، در تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع، باغ‌موزه نگارستان برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم آزاد است.



علاقه‌مندان همچنین می‌توانند این برنامه را به‌صورت زنده از طریق نشانی اینترنتی aparat.com/mirasmaktoob یا b2n.ir/miraslive دنبال کنند.