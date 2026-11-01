به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در نشست با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان، معاونان، کارشناسان این اداره کل و جمعی از پیمانکاران فعال در حوزه راهسازی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌های اصلی، فرعی و روستایی پنج شهرستان شرق استان شامل میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد را بررسی کرد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های راهسازی در شرق هرمزگان، اظهار کرد: خوشبختانه بخش عمده پروژه‌های در دست احداث در پنج شهرستان فعال بوده و در حال اجرا هستند و برخی طرح‌ها نیز به زودی وارد مرحله عملیات اجرایی خواهند شد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: پروژه‌های متعددی در حوزه روکش آسفالت، راه‌های روستایی، راه‌های فرعی درجه یک و دو و محورهای منطقه‌ای در سطح این شهرستان‌ها در حال اجراست و برای تعدادی از طرح‌ها اعتبار مورد نیاز تأمین شده و نقدینگی سایر پروژه‌ها نیز به زودی تأمین خواهد شد.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به پروژه‌های شهرستان میناب، بیان کرد: روکش آسفالت محور میناب به سمت سیریک در محدوده روستای پشته شهوار تا زهوکی به طول ۴۰ کیلومتر و در دو باند از جمله پروژه‌هایی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات راهداری کشور تأمین شده و پس از طی مراحل قانونی و تعیین پیمانکار عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

نماینده مردم میناب ، رودان، جاسک ، سیریک و بشاگرد در مجلس درباره پروژه‌های شهرستان رودان نیز، گفت: بهسازی و اصلاح مسیر آب‌نما به سمت جگین، مسیر فاریاب به سمت زیارتعلی و محور اصلی شهرستان در دستور کار قرار دارد و عملیات بازگشایی و اجرای راه بیکاه به سمت میناب نیز در حال انجام است.

وی درباره وضعیت راه‌های شهرستان سیریک نیز، اظهار کرد: پروژه‌های باقی مانده در سطح شهرستان با تأمین اعتبار مورد نیاز با سرعت بیشتری اجرا خواهند شد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های شهرستان بشاگرد، تصریح کرد: طرح‌های راه‌های منطقه‌ای و روستایی این شهرستان فعال هستند و امیدواریم با تأمین منابع مالی در سال ۱۴۰۵ روند اجرای آن‌ها شتاب بیشتری بگیرد.

هاشمی نخل ابراهیمی درباره پروژه‌های راهسازی شهرستان جاسک نیز، گفت: طرح‌های راهسازی در مناطق شرق و غرب جاسک فعال هستند و تکمیل پروژه‌های باقی‌ مانده از جمله روکش آسفالت محور کوه مبارک مسیر تلاک در بخش لیردف، محور سورک به سمت زیکدف و کمربندی سورک در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های راهسازی در مناطق گابریک و سایر محورهای کوچک و بزرگ شرق و غرب جاسک نیز باید با تأمین اعتبارات مورد نیاز سرعت بیشتری بگیرد تا زمینه تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها فراهم شود.