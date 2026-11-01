به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم ظهر امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) از ساعت ۱۲ به وقت تهران در رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا به مصاف لئونسا کوبه ژاپن می‌رود. تیمی پرافتخار و باسابقه که یکی از قدرت‌های فوتبال زنان ژاپن به شمار می‌رود و حالا برای نخستین‌بار حضور در معتبرترین رقابت باشگاهی زنان آسیا را تجربه می‌کند.

لئونسا کوبه در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و طی بیش از دو دهه فعالیت افتخارات قابل‌توجهی به دست آورده است. این تیم سه بار قهرمان لیگ نادشیکو، دو بار فاتح لیگ حرفه‌ای زنان ژاپن و چندین مرتبه قهرمان جام حذفی این کشور شده است. لئونسا فصل گذشته نیز با قهرمانی در لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان ژاپن سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.

هدایت نماینده ژاپن بر عهده «تومومی میاموتو» است. بازیکن سابق تیم ملی ژاپن که سابقه حضور در سه دوره جام جهانی را دارد و فصل گذشته توانست لئونسا را به قهرمانی برساند. او حالا به دنبال آن است که در نخستین تجربه آسیایی تیمش این باشگاه را به جمع مدعیان قهرمانی قاره برساند.

با این حال لئونسا در آستانه مسابقات شرایط کاملاً ایده‌آلی ندارد. ریکو یوشیدا مهاجم ۲۴ ساله و بهترین گلزن فصل گذشته تیم با ۱۶ گل به دلیل مصدومیت رباط صلیبی غایب بزرگ این مسابقه است. در غیاب او نگاه‌ها بیشتر به یویی نارومیا هافبک و شماره ۱۰ تیم دوخته شده که فصل گذشته عنوان بهترین بازیکن لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان ژاپن را به دست آورد و در فصل جاری نیز یک گل و سه پاس گل ثبت کرده است.

نماینده ژاپن در هفت مسابقه ابتدایی فصل جدید سه پیروزی، سه شکست و یک تساوی داشته و با دو شکست متوالی مقابل جف یونایتد چیبا و اوراوا ردز راهی میانمار شده است. دریافت هفت گل در سه بازی اخیر نیز نشان می‌دهد خط دفاعی این تیم در هفته‌های گذشته چندان مطمئن ظاهر نشده است.

لئونسا با وجود برخورداری از تجربه و کیفیت فنی بالاتر بدون ضعف وارد این مسابقه نمی‌شود. موضوعی که می‌تواند برای خاتون بم و شاگردان مرضیه جعفری اهمیت زیادی داشته باشد.

خاتون بم با کسب ۱۲ عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران است و سال‌هاست در قامت قدرت اول فوتبال باشگاهی زنان کشور شناخته می‌شود. نماینده ایران که تجربه حضور در جمع هشت تیم برتر آسیا را نیز در کارنامه دارد برای سومین دوره متوالی موفق شده به مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا برسد. شاگردان مرضیه جعفری برخلاف فصل گذشته که مستقیم به مرحله گروهی صعود کردند این بار از مرحله انتخابی عبور کردند و با پیروزی مقابل زسکا تاجیکستان و الاتحاد اردن و کسب امتیاز برابر النصر عربستان جواز حضور در این مرحله را به دست آوردند.

خاتون در شرایطی به مسابقات آسیایی رسیده که پس از پیروزی ۶ بر صفر مقابل ملوان بندرانزلی با روحیه‌ای مناسب راهی میانمار شده است. البته مصدومیت بازیکنانی مانند فاطمه گرائیلی و نگین زندی و محدودیت عمق ترکیب از دغدغه‌های مرضیه جعفری برای حضور در این رقابت‌ها محسوب می‌شود.