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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

انتشار فراخوان نخستین دوره «بخش پژوهشی» جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

انتشار فراخوان نخستین دوره «بخش پژوهشی» جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با همکاری دانشگاه بوعلی‌سینا، نخستین دوره «بخش پژوهشی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با همکاری و میزبانی دانشگاه بوعلی‌سینا (متولی بخش پژوهشی)، نخستین دوره «بخش پژوهشی» را با هدف ارتقای مبانی علمی و پژوهشی این جشنواره برگزار می‌کند.

محورهای پژوهشی تعیین شده برای این بخش که آثار تالیفی از سال ۱۴۰۰ تاکنون را در بر می‌گیرد به این شرح است: پایان‌نامه‌های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، طرح‌های پژوهشی و مقالات علمی شامل مقالات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی و تخصصی.

حجم اثر در قالب خلاصه باید تا حداکثر ۶۰۰۰ کلمه، شیوه‌نامه استناد آن رعایت استاندارد APA (نسخه ۷) و قلم نگارشی فونت BNazanin (برای متن فارسی) باشد.

تمامی پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به حضور در این بخش، آثار پژوهشی تالیفی خود را با رعایت ضوابط اعلام شده به دبیرخانه به آدرس ایمیل motarjem@basu.ac.ir ارسال کنند و همچنین برای طرح پرسش‌ها و دریافت پاسخ در پیام‌رسان ایتا به آدرس @TADBASU پیام دهند.

مهلت نهایی ارسال آثار تا چهارم آذر ۱۴۰۵ است.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر در همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6995989

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