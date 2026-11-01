  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۹

روستای «بنارآزادگان» استان بوشهر به اینترنت پرسرعت متصل شد

روستای «بنارآزادگان» استان بوشهر به اینترنت پرسرعت متصل شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر از ارتقای زیرساخت ارتباطی روستای بنارآزادگان شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف توسعه ارتباطات روستایی و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت، سایت ارتباطی روستای بنارآزادگان از توابع شهرستان دشتستان ارتقا یافت و به فناوری نسل چهارم تلفن همراه مجهز شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با اجرای شرکت ارتباطات سیار ایران به بهره‌برداری رسیده است.

سملیان با اشاره به جمعیت بهره‌مند از این طرح تصریح کرد: با ارتقای سایت ارتباطی روستای بنارآزادگان، ۱۶۳ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۱۶ نفر از امکان دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم تلفن همراه برخوردار شده‌اند.

کد مطلب 6995991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها