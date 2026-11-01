روستای «بنارآزادگان» استان بوشهر به اینترنت پرسرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف توسعه ارتباطات روستایی و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت، سایت ارتباطی روستای بنارآزادگان از توابع شهرستان دشتستان ارتقا یافت و به فناوری نسل چهارم تلفن همراه مجهز شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با اجرای شرکت ارتباطات سیار ایران به بهره‌برداری رسیده است.

سملیان با اشاره به جمعیت بهره‌مند از این طرح تصریح کرد: با ارتقای سایت ارتباطی روستای بنارآزادگان، ۱۶۳ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۱۶ نفر از امکان دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم تلفن همراه برخوردار شده‌اند.