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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۶

دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه برای پیامد احتمالی ال‌نینو آماده‌باش هستند

دستگاه‌های اجرایی کرمانشاه برای پیامد احتمالی ال‌نینو آماده‌باش هستند

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی استان با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، برای مقابله با مخاطرات ناشی از شرایط جوی آماده‌باش هستند.

مهدی فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: مدیریت بحران استان با همکاری اعضای ستاد مدیریت بحران، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم را برای پیش‌بینی مخاطرات احتمالی و کاهش خسارات ناشی از شرایط جوی در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی افزود: ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول، پیش‌بینی شرایط احتمالی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله اقداماتی است که به‌منظور مدیریت بهتر شرایط و کاهش خسارات احتمالی دنبال می‌شود.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی را یکی از محورهای مهم مدیریت بحران دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم و توجه جدی شهروندان به هشدارهای صادرشده از سوی مدیریت بحران و مراجع رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی دارد.

فتاحیان با اشاره به وجود برخی منازل مسکونی در حریم رودخانه‌ها و مسیر مسیل‌ها، تصریح کرد: بخشی از این سازه‌ها مربوط به سال‌های گذشته است و این موضوع از دغدغه‌های مدیریت بحران استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در صورت وقوع بارش‌های شدید و صدور هشدار برای تخلیه مناطق در معرض خطر، ساکنان باید هشدارهای رسمی را جدی گرفته و همکاری لازم را با نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول برای تخلیه به‌موقع منازل داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول در حالت آمادگی قرار دارند و امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه شاهد وقوع حادثه و خسارتی نباشیم، اما در صورت بروز هرگونه بحران، نیروهای امدادی و عملیاتی در کنار مردم خواهند بود و تمام توان خود را برای مدیریت شرایط و به حداقل رساندن خسارات به کار خواهند گرفت.

کد مطلب 6995992

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