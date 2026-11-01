مهدی فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: مدیریت بحران استان با همکاری اعضای ستاد مدیریت بحران، برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم را برای پیش‌بینی مخاطرات احتمالی و کاهش خسارات ناشی از شرایط جوی در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی افزود: ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های مسئول، پیش‌بینی شرایط احتمالی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله اقداماتی است که به‌منظور مدیریت بهتر شرایط و کاهش خسارات احتمالی دنبال می‌شود.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی را یکی از محورهای مهم مدیریت بحران دانست و گفت: آگاهی‌بخشی به مردم و توجه جدی شهروندان به هشدارهای صادرشده از سوی مدیریت بحران و مراجع رسمی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی دارد.

فتاحیان با اشاره به وجود برخی منازل مسکونی در حریم رودخانه‌ها و مسیر مسیل‌ها، تصریح کرد: بخشی از این سازه‌ها مربوط به سال‌های گذشته است و این موضوع از دغدغه‌های مدیریت بحران استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در صورت وقوع بارش‌های شدید و صدور هشدار برای تخلیه مناطق در معرض خطر، ساکنان باید هشدارهای رسمی را جدی گرفته و همکاری لازم را با نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول برای تخلیه به‌موقع منازل داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول در حالت آمادگی قرار دارند و امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه شاهد وقوع حادثه و خسارتی نباشیم، اما در صورت بروز هرگونه بحران، نیروهای امدادی و عملیاتی در کنار مردم خواهند بود و تمام توان خود را برای مدیریت شرایط و به حداقل رساندن خسارات به کار خواهند گرفت.