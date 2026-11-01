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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۶

خانواده‌های شهدا پشتوانه معنوی مرزبانان در صیانت از مرزها هستند

خانواده‌های شهدا پشتوانه معنوی مرزبانان در صیانت از مرزها هستند

سنندج- رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان با تأکید بر لزوم دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان گفت: دعای خیر این خانواده‌ها مایه تقویت روحیه مرزبانان در مسیر تأمین امنیت کشور است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد پورامیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده‌های آنان اظهار کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، مسئولیتی مستمر و فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از معنویت و دعای خیر این عزیزان است.

وی با بیان اینکه امنیت امروز کشور حاصل جانفشانی و ایثار شهداست، افزود: خانواده‌های شهدا با صبر و فداکاری خود، سرمایه‌های معنوی جامعه هستند و تکریم آنان علاوه بر ادای دین به مقام والای شهدا، در تقویت انگیزه و روحیه خادمان امنیت نیز نقش مؤثری دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی کردستان ادامه داد: این دیدارها با همراهی فرمانده مرزبانی استان و در شهرها و روستاهای مختلف انجام می‌شود تا ضمن تجلیل از مقام شهدا و جانبازان، ارتباط و تعامل با خانواده‌های آنان استمرار داشته باشد.

حجت‌الاسلام پورامیری خاطرنشان کرد: دعای خیر خانواده‌های معظم شهدا پشتوانه معنوی مرزبانان در انجام مأموریت‌های خطیر صیانت از مرزهای کشور است و این دیدارها فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و ادامه مسیر پرافتخار آنان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6995994

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