خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ورود سامانه بارشی پرقدرت به آسمان استان ایلام، اگرچه طراوت و شادابی پاییزی را برای طبیعت تشنه منطقه به ارمغان آورد، اما شدت بارش‌ها و رگبارهای ناگهانی، موجب آب‌گرفتگی معابر عمومی در ایلام و چند شهر دیگر، کاهش محسوس دید افقی در محورهای کوهستانی و آماده‌باش کامل نیروهای خدمات‌رسان، راهداری و مدیریت شهری شد.

بارش شدید باران که از ساعات گذشته در مناطق مختلف استان ایلام آغاز شده است، خیابان‌ها، زیرگذرها و برخی میدان‌های اصلی شهر ایلام، چوار و ایوان را با آب‌گرفتگی مقطعی و بالا آمدن سطح آب در جداول هدایت آب‌های سطحی مواجه کرد و رفت‌وآمد شهروندان و تردد خودروها را برای ساعاتی با کندی روبه‌رو ساخت.

تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواخر وقت فردا

مدیرکل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت جوی حاکم بر منطقه اظهار کرد: سامانه‌ای که هم‌اکنون بر آسمان استان مستقر است، ماهیت رگباری همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ دارد.

سیروس نادری با بیان اینکه کانون اصلی بارش‌ها در نیمه شمالی، نوار شرقی و ارتفاعات استان متمرکز است، تصریح کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند این ناپایداری‌ها تا اواخر وقت فردا به‌صورت متناوب تداوم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر شهری در ۲۴ ساعت آینده بسیار بالاست و توصیه می‌شود مردم و به‌ویژه عشایر و کوهنوردان از اتراق در بستر رودخانه‌ها جداً خودداری کنند.

ریزش‌برداری محورهای کوهستانی و هشدار کاهش شدید دید افقی

از سوی دیگر، لغزندگی جاده‌ها و مه‌گرفتگی غلیظ در محورهای ارتباطی، وضعیت حساسی را در گردنه‌ها و نقاط حادثه‌خیز استان ایجاد کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت راه‌های استان گفت: با ورود این سامانه، تمامی نیروهای راهداری با تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار گرفته و در قالب اکیپ‌های راهداری در گردنه‌های حساس مستقر شده‌اند.

حیدر دشتی پور با اشاره به شرایط گردنه‌های استان افزود: در برخی محورهای کوهستانی به‌ویژه گردنه قلاجه، مله‌مازندر و گردنه رنو، به دلیل مه‌گرفتگی غلیظ شاهد کاهش شدید دید افقی هستیم که از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی حرکت کرده و حتماً از چراغ‌های مه‌شکن استفاده نمایند.

دشتی‌پور همچنین از وقوع چندین مورد ریزش موضعی سنگ در مسیرهای کوهستانی خبر داد و تأکید کرد: خوشبختانه با حضور به‌موقع و اقدام ضربتی عوامل راهداری، عملیات پاکسازی و ریزش‌برداری این مسیرها بلافاصله انجام گرفت و در حال حاضر هیچ محوری در سطح استان مسدود نیست و تردد روان در تمامی شریان‌های اصلی برقرار است.

آماده‌باش اکیپ‌های خدمات شهری برای بازگشایی آبراه‌ها و کانال‌ها

در همین رابطه، شهردار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با نیز با اشاره به تمهیدات صورت‌گرفته برای مقابله با خطرات احتمالی آب‌گرفتگی درون‌شهری اعلام کرد: از نخستین ساعات آغاز بارش‌ها، پرسنل خدمات شهری شهرداری در مناطق مختلف شهر، به حالت آماده‌باش کامل درآمدند و با تجهیز پمپ‌ها و تجهیزات جمع‌آوری آب، عملیات روان‌سازی کانال‌ها را هدایت کردند.

علی نورایی نژاد با اشاره به دلایل بالا آمدن آب در برخی نقاط معابر شهری گفت: متأسفانه در برخی محلات، انباشت زباله و مصالح ساختمانی در دهانه پل‌ها و جداول، مانع از تخلیه سریع آب‌های سطحی شد که نیروهای شهرداری با حضور در نقاط بحرانی اقدام به لایروبی ضربتی و پاکسازی مسیر روان‌آب‌ها کردند. در حال حاضر تمامی اکیپ‌های موتوری و پیاده شهرداری تا پایان کار سامانه بارشی در سطح شهر حضور دارند تا از بروز هرگونه آب‌گرفتگی معابر جلوگیری کنند.

ستاد مدیریت بحران استان ایلام نیز بار دیگر از عموم شهروندان خواست ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری به‌ویژه در ساعات شب، توصیه‌های ایمنی را رعایت کرده و اخبار دقیق را از رسانه‌های رسمی پیگیری کنند؛ به‌خصوص رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی ایلام را دارند، لازم است پیش از حرکت، وضعیت جاده‌ها را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ راهداری استعلام کنند.

همچنین شرکت آب و فاضلاب استان ایلام اعلام کرد:با توجه به هشدار سطح زرد شماره ۴۸ اداره‌کل هواشناسی استان ایلام مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع رگبار شدید باران در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، احتمال افزایش کدورت آب چشمه گل‌گل وجود دارد.

از مشترکان محترم مناطق تحت پوشش چشمه گل‌گل شهر ایلام درخواست می‌شود، نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند.

همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل در تأمین و توزیع آب، مشترکان محترم می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ با شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تماس حاصل کنند.