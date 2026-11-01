انتقاد رسانه بلژیکی از «اکرت»؛ اشتباه مهاجم ایرانی گران تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استاندارد لیژ در هفته نهم ژوپیلر لیگ و در دیدار مقابل خنک متحمل شکست شد تا چهارمین باخت متوالی خود را تجربه کند. در این مسابقه دنیس اکرت درگاهی آیِنسـا مهاجم ایرانی تیم استانداردلیژ با یک اشتباه تأثیرگذار در محوطه جریمه زمینه‌ساز گل دوم حریف شد و نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد.

رسانه بلژیکی «dhnet» در ارزیابی عملکرد بازیکنان استاندارد پس از این مسابقه، نمره ۳ از ۱۰ را برای آیِنسـا در نظر گرفت و با انتقاد از عملکرد این مهاجم نوشت: بازیکنی با تجربه او نباید در حساس‌ترین لحظات مسابقه و در شرایطی که حریف فشار زیادی وارد می‌کند در کنترل توپ در محوطه شش‌قدم دچار اشتباه شود. این رسانه اشتباه آیِنسـا را یک خطای حرفه‌ای توصیف کرد که با روحیه و شخصیتی که او پیش‌تر از خود نشان داده بود همخوانی نداشت.

آیِنسـا در جریان این مسابقه نتوانست نقش مؤثری در خط حمله استاندارد ایفا کند و در استفاده از توپ و حفظ آن نیز با مشکلاتی رو به‌ رو بود. با این حال مهم‌ترین اتفاق مربوط به عملکرد او در صحنه‌ای رقم خورد که مهاجم استاندارد در محوطه جریمه خودی برای دفع توپ اقدام کرد اما در کنترل آن ناکام ماند تا بازیکن خنک از این فرصت استفاده کند و توپ را وارد دروازه کند.

لازم به ذکر است که خنک شامگاه شنبه ۹ آبان رو در روی تیم کورتریک قرار گرفت و این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا پس از مدت ها استانداردلیژ یک امتیاز کسب کند و در پایان هفته دهم با ۱۲ امتیاز در مکان نهم جدول ۱۸ تیمی بلژیک قرار گیرد. در این بازی دنیس اکرت از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت اما موفق نشد گل یا پاس گلی به نام خودش ثبت کند.