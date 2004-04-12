10 هزار نفر درمراكز خدمات فني آموزش براي صرفه جويي انرژي آموزش ديدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مسئول گروه مديريت انرژي گروه فناوري خودروهاي سبك سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفت : هدف از اين طرح آموزشي ، كه ازاسفندماه سال گذشته درشهرهاي شيراز ، اصفهان ، مشهد ، تبريزو اهواز آغاز شد .

ارايه اطلاعات عمومي درباره كاهش مصرف سوخت خودروها و استانداردهاي مرتبط با تعميركاران و تعويض روغني ها است .

كوروش هاشمي افزود : براساس اين گزارش ، عوامل موثر درميزان مصرف سوخت خودروها شيوه هاي كاهش مصرف سوخت با تنظيم موتور نيز از ديگر اهداف اين طرح محسوب مي شود .

وي درباره اثرات اين طرح گفت : نسبت سود به هزينه اين طرح 287 و ميزان صرفه جويي آن با تاثير فقط يك درصد اثر بخشي آموزشي بيش از300 ميليون ليتر در سال است .

به گفته وي ، طرح آموزشي تعميركاران خودرو براي مصرف بهينه سازي سوخت تا يك سال درشهرهاي ياد شده انجام مي شود .

گفتني است درمرحله نخست آموزش صرفه جويي سوخت - انرژي كه قبل از اين در تهران به اجرا درآمد دوهزار نفر درمراكز خدمات فني ، آموزشهاي لازم را فراگرفتند .

