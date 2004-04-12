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۲۴ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۰۵

10 هزار نفر درمراكز خدمات فني آموزش براي صرفه جويي انرژي آموزش ديدند

بيش از 10 هزار نفر از كاركنان در مراكز خدمات فني ، آموزشهاي لازم را براي صرفه جويي مصرف انرژي فراگرفتند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، مسئول گروه مديريت انرژي گروه فناوري خودروهاي سبك سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور گفت : هدف از اين طرح آموزشي ،  كه ازاسفندماه سال گذشته درشهرهاي شيراز ، اصفهان ، مشهد ، تبريزو اهواز آغاز شد .
ارايه اطلاعات عمومي درباره كاهش مصرف سوخت خودروها و استانداردهاي مرتبط با تعميركاران و تعويض روغني ها است .
كوروش هاشمي  افزود : براساس اين گزارش ، عوامل موثر درميزان مصرف سوخت خودروها  شيوه هاي كاهش مصرف سوخت با تنظيم موتور نيز از ديگر اهداف اين طرح محسوب مي شود .
وي درباره اثرات اين طرح گفت : نسبت سود به هزينه اين طرح 287 و ميزان صرفه جويي آن با تاثير فقط يك درصد اثر بخشي آموزشي بيش از300 ميليون ليتر در سال است .
به گفته وي ، طرح آموزشي تعميركاران خودرو براي مصرف بهينه سازي سوخت تا يك سال درشهرهاي ياد شده انجام مي شود .
گفتني است درمرحله نخست آموزش صرفه جويي سوخت - انرژي كه قبل از اين در تهران به اجرا درآمد دوهزار نفر درمراكز خدمات فني ، آموزشهاي لازم را فراگرفتند .

کد مطلب 69960

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