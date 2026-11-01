آیت الله محامی: رسانه استانی باید صدای همه اقوام و مذاهب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل و جمعی از مدیران صداوسیمای استان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این مجموعه اظهار کرد: فعالیت‌های صورت‌گرفته آثار و برکات خوبی داشته و تلاش‌ها قابل مشاهده است، اما در کنار پیشرفت‌های سخت‌افزاری، همچنان به تقویت زیرساخت‌ها، جذب اعتبارات و تلاش بیشتر نیاز است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، با تأکید بر ضرورت برخورداری از انگیزه دینی و روحیه جهادی در انجام مسئولیت‌ها افزود: اگر فعالیت‌های خود را در مسیر جهاد، دفاع از کشور، خدمت به مردم و سرافرازی ایران اسلامی بدانیم، باید تمام توان و ظرفیت خود را برای تحقق این مأموریت به میدان بیاوریم.

وی با بیان اینکه نیت خالص و انگیزه الهی به فعالیت‌ها برکت می‌بخشد، تصریح کرد: وقتی انسان با اخلاص و نگاه عبادی کار می‌کند، خداوند به تلاش او برکت می‌دهد؛ برکتی که گاهی با محاسبات مادی قابل سنجش نیست و نمونه‌های آن را در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف خدمت مشاهده کرده‌ایم.

ضرورت افزایش اعتماد مخاطبان به رسانه استانی

محامی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های محتوایی و برنامه‌سازی در کنار توسعه امکانات سخت‌افزاری بیان کرد: برنامه‌سازی دشواری‌های خاص خود را دارد، اما مشاهده نتایج تلاش‌ها، بازتاب برنامه‌ها و آثار آن در جامعه برای فعالان این عرصه رضایت‌بخش است.

وی گسترش پوشش رسانه‌ای و افزایش اثرگذاری برنامه‌ها را دو ضرورت مهم صداوسیمای استان دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا اقشار مختلف مردم، اقوام و مذاهب گوناگون سیستان و بلوچستان بتوانند از برنامه‌های رسانه ملی بهره‌مند شوند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تأکید کرد: صرف برخورداری از پوشش رسانه‌ای کافی نیست؛ زیرا ممکن است مخاطب اساساً تلویزیون را روشن نکند یا با نگاه بدبینانه پای برنامه‌ها بنشیند و در نتیجه، برنامه نه‌تنها تأثیر مطلوبی نداشته باشد، بلکه نتیجه معکوس ایجاد کند.

وی افزود: در کنار توسعه پوشش رسانه‌ای، باید برای جذب مخاطب، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای اثرگذاری محتوای برنامه‌ها نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

محامی همچنین با اعلام آمادگی برای حمایت و پیگیری مطالبات صداوسیمای استان خاطرنشان کرد: هر جا بتوانیم برای تأمین اعتبارات و پشتیبانی بیشتر از استان تأثیرگذار باشیم، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

راه‌اندازی پخش آزمایشی رادیو بلوچی

در ابتدای این دیدار، جابر علی‌محمدی، مدیرکل صداوسیمای سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به کمبود نیروی انسانی و مهاجرت نیروهای متخصص از استان اظهار کرد: اقداماتی برای جذب نیروهای بومی و تربیت نیروی انسانی موردنیاز انجام شده و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و روحیه جهادی آنان در پیشبرد برنامه‌ها و اجرای طرح‌های زیرساختی، با وجود محدودیت اعتبارات، مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان برای توسعه استان افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای سیستان و بلوچستان نیازمند پیوست رسانه‌ای و مشارکت همه دستگاه‌هاست و نمایندگان استان در مجلس نیز می‌توانند در تأمین اعتبارات، تقویت رسانه استانی و رفع مشکلات این مجموعه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل صداوسیمای سیستان و بلوچستان همچنین از راه‌اندازی پخش آزمایشی رادیو بلوچی و آماده‌سازی بخش خبری به زبان بلوچی خبر داد و بر ضرورت حمایت مسئولان برای توسعه پوشش رسانه‌ای، تقویت دفاتر خبری و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق مختلف استان تأکید کرد.