به گزارش خبرگزاری مهر، دو فیلم بلند داستانی «ضلع پنهان» و «بچه‌های دشت» از تولیدات سینمایی استان فارس به نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت راه یافتند.

فیلم بلند داستانی «ضلع پنهان» به نویسندگی و کارگردانی محسن دانشور بیری و تهیه‌کنندگی سیدسجاد میرسید، در این دوره از جشنواره حضور دارد و نخستین اکران آن نیز در همین رویداد برگزار خواهد شد.

این فیلم روایتگر زندگی شریفه، زنی است که مدیریت یک کمپ ترک اعتیاد مردانه را بر عهده دارد و برای حمایت از افراد آسیب‌دیده اجتماعی، به‌ویژه مبتلایان به اعتیاد تلاش می‌کند؛ اما وقوع اتفاقاتی، موجودیت کمپ را به خطر می‌اندازد و او را با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه می‌کند.

«ضلع پنهان» علاوه بر پرداختن به اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، مفاهیمی همچون مقاومت، فقدان، مسئولیت انسانی و معنای پنهان اتفاقات زندگی را نیز به تصویر می‌کشد.

ساقی زینتی، محمدرضا رهبری، علیرضا مهران، امیر غفارمنش و روژینا میرسید بازیگران این فیلم هستند.

محسن دانشور بیری علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، تدوین و صداگذاری اثر را نیز بر عهده داشته است.

«بچه‌های دشت»؛ روایت انتخاب مسیر درست

فیلم سینمایی «بچه‌های دشت» به کارگردانی اسماعیل مسعودی و تهیه‌کنندگی عباس مسعودی (برادران اقلیدی) دیگر نماینده استان فارس در این جشنواره است که با حضور بازیگرانی همچون متین آراسته، بابک زرنویس‌زاده، شمس‌الآفاق شفیعی و پریسا درافشان ساخته شده است.

داستان این فیلم درباره پسربچه‌ای است که از انتقال پدر معلمش به روستا ناراضی است و تلاش می‌کند با خرابکاری در روستا و مدرسه، خانواده‌اش را برای بازگشت به شهر تحت فشار قرار دهد؛ اما اتفاقات پیش‌آمده موجب تغییر نگرش او و پذیرش مسیر تلاش و همراهی با پدرش می‌شود.

«بچه‌های دشت» پیش از این در پنجاه‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد برگزیده شده و دیپلم افتخار این جشنواره را دریافت کرده است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری جلال غفاری، از هفتم تا چهاردهم در پردیس سینمایی گالری ملت تهران برگزار می‌شود.

داوری بخش فیلم سینمایی بلند این دوره را علیرضا زرین‌دست، کمال تبریزی، کاظم هژیرآزاد، محمدباقر اعلمی، بهمن حبشی، محمدرضا مصباح و محیا دهقانی بر عهده دارند.