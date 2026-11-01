دانش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهر سریش‌آباد با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار شد.

وی افزود: این بازرسی‌ها با مشارکت نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی انجام گرفت و عملکرد واحدهای نانوایی از نظر رعایت ضوابط و ارائه خدمات به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه بیان کرد: در جریان این نظارت‌ها، برای سه واحد نانوایی به دلیل احراز تخلف کم‌فروشی پرونده تشکیل شد و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی و صدور رأی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کریمی تأکید کرد: نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.