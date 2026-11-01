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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

معرفی سه نانوایی متخلف در سریش‌آباد به دلیل کم‌فروشی به تعزیرات

معرفی سه نانوایی متخلف در سریش‌آباد به دلیل کم‌فروشی به تعزیرات

قروه- رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه از تشکیل پرونده تخلف برای سه واحد نانوایی در شهر سریش‌آباد به دلیل کم‌فروشی در جریان بازرسی‌های مشترک خبر داد.

دانش کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهر سریش‌آباد با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار شد.

وی افزود: این بازرسی‌ها با مشارکت نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و جهاد کشاورزی انجام گرفت و عملکرد واحدهای نانوایی از نظر رعایت ضوابط و ارائه خدمات به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قروه بیان کرد: در جریان این نظارت‌ها، برای سه واحد نانوایی به دلیل احراز تخلف کم‌فروشی پرونده تشکیل شد و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی و صدور رأی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

کریمی تأکید کرد: نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6996017

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