اختراع ایرانی درباره درمان سرطان صاحب پتنت آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با حمایت کانون مدیریت دارایی‌های فکری، اختراع با عنوان «الکتروپوریشن/الکتروکموتراپی نواحی حساس جراحی» و با مالکیت شرکت پیشروفناوران درمان پارس، به شماره پتنت US ۱۲,۴۷۶,۳۸۸ B۲ در کشور آمریکا گرنت شد.

فناوری موضوع این ثبت اختراع در ساخت پروب تخصصی الکتروکموتراپی برای درمان تومورها در نواحی حساس و با دسترسی دشوار بدن به کار گرفته شده و به فروش رسیده است. این پروب با استفاده از مکش، بافت هدف را به سمت سطح الکترود می‌کشد و بدون نیاز به نفوذ سوزنی، تماس پایدار با آن برقرار می‌کند.

سپس پالس‌های الکتریکی کنترل‌شده به بافت اعمال می‌شود تا با افزایش موقت نفوذپذیری غشای سلول‌های توموری، ورود داروی ضدسرطان به درون آن‌ها تسهیل شود. این طراحی با هدف کاهش خطر خونریزی و آسیب بافتی ناشی از ورود الکترودهای سوزنی، امکان اجرای درمان در نواحی حساس بدن را فراهم می‌کند.

این محصول پس از طی آزمون‌های حیوانی و کارآزمایی‌های بالینی، مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی را دریافت کرده و در کنار دستگاه الکتروکموتراپی «آنکوپور» به کار گرفته شده است.