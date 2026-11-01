به گزارش خبرنگار مهر،رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان دشتی، ضمن بررسی روند ارائه خدمات و نحوه پاسخگویی به مراجعان، از تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

فرماندار دشتی با تقدیر از اقدامات رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان در راستای افزایش رضایتمندی جامعه هدف گفت: اداره بهزیستی از جمله دستگاه‌های پاسخگو در روزهای ملاقات عمومی در فرمانداری است که این رویکرد شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم اظهار کرد: برخورد شایسته با مراجعان، پیگیری درخواست‌ها و تلاش برای رفع مشکلات آنان از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی است و باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دشتی با اشاره به تأکیدات دولت چهاردهم و استاندار بوشهر بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی مردم افزود: این رویکرد باید در عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان نمود داشته باشد و ما نیز در همین مسیر حرکت و موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنیم.

مقاتلی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به‌موقع و مسئولانه به مردم، به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات دارد.