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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

فرماندار دشتی: تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های ارزیابی دستگاه‌ها است

فرماندار دشتی: تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های ارزیابی دستگاه‌ها است

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی به مردم از اولویت‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش خبرنگار مهر،رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از اداره بهزیستی شهرستان دشتی، ضمن بررسی روند ارائه خدمات و نحوه پاسخگویی به مراجعان، از تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.

فرماندار دشتی با تقدیر از اقدامات رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان در راستای افزایش رضایتمندی جامعه هدف گفت: اداره بهزیستی از جمله دستگاه‌های پاسخگو در روزهای ملاقات عمومی در فرمانداری است که این رویکرد شایسته تقدیر و قدردانی است.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم اظهار کرد: برخورد شایسته با مراجعان، پیگیری درخواست‌ها و تلاش برای رفع مشکلات آنان از وظایف مهم دستگاه‌های اجرایی است و باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار دشتی با اشاره به تأکیدات دولت چهاردهم و استاندار بوشهر بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی مردم افزود: این رویکرد باید در عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان نمود داشته باشد و ما نیز در همین مسیر حرکت و موضوع را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنیم.

مقاتلی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به‌موقع و مسئولانه به مردم، به‌ویژه جامعه هدف بهزیستی نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات دارد.

کد مطلب 6996026

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