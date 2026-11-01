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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

اعزام تیم های تخصصی وزارت نیرو برای حل مشکلات پروژه های سدسازی ایلام

اعزام تیم های تخصصی وزارت نیرو برای حل مشکلات پروژه های سدسازی ایلام

ایلام - نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی از اعزام تیم های تخصصی وزارت نیرو برای حل مشکلات پروژه های سدسازی استان خبر داد.

اسد الله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه موضوع مهم زیرساختی و عمرانی حوزه انتخابیه شامل تسریع در تزریق تسهیلات ماده ۵۶ سد سیکان، بررسی اخرین وضعیت سد ورگر و تأمین اعتبار لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه مهم و همچنین رسیدگی به رانش زمین و وضعیت سکونت خانوارهای در معرض خطر روستای تلخاب مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی از اعزام تیم کارشناسی برای بررسی و تعیین سایت مناسب برای احداث منازل مسکونی برای ۲۱ خانوار روستای تلخاب که در معرض خطر رانش زمین قرار دارند، خبر داد.

وی همچنین با اشاره به آمادگی تزریق تسهیلات ماده ۵۶ برای سد سیکان پس از پیگیری، افزود: تیمی تخصصی برای بررسی آخرین وضعیت این پروژه و فراهم کردن زمینه تسریع در روند عملیات اجرایی آن به منطقه اعزام شود.

چراغی در مورد آخرین وضعیت سد ورگر نیز اظهار کرد:این پروژه با پیگیری‌های انجام شده موفق به اخذ مصوبه ماده ۲۳ شده و از سال آینده دارای ردیف اعتباری ملی خواهد شد و زمینه آغاز عملیات اجرایی آن فراهم می‌شود.

وی عنوان کرد: تلاش لازم برای پیش‌بینی اعتبار مناسب به‌منظور شروع پروژه در سال آینده صورت می گیرد.

نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های دسترسی، بر ضرورت توجه به راه دسترسی سد ورگر در روند اجرای این پروژه تأکید کرد.

کد مطلب 6996028

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