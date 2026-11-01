فرماندار دشتی: اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن محرمانه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در بازدید از روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهر خورموج، ضمن قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های مأموران سرشماری اظهار کرد: اجرای دقیق این طرح نیازمند مشارکت و همراهی مردم است و انتظار داریم شهروندان با ارائه اطلاعات صحیح، همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.

وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره نحوه استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده افزود: اطلاعات خانوارها در جریان سرشماری محرمانه خواهد ماند و مردم اطمینان داشته باشند که ارائه این اطلاعات هیچ تأثیری بر وضعیت یارانه‌ها و طرح‌های حمایتی و معیشتی آنان ندارد.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به نحوه شناسایی مأموران سرشماری تصریح کرد: مأموران با لباس مخصوص و کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند با بررسی کارت شناسایی، نسبت به هویت مأموران اطمینان حاصل کنند.

مقاتلی خواستار همکاری و مشارکت همه شهروندان در اجرای این طرح شد و تأکید کرد: همراهی مردم در ارائه اطلاعات دقیق، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه و توزیع مناسب امکانات و خدمات در شهرستان را فراهم می‌کند.