به گزارش خبرگزاری مهر محمد انصاری دبیر کارگروه تنظیم بازار استان البرز و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، از تدوین و اجرای بسته‌ای متشکل از ۶ طرح عملیاتی در قالب طرح «البرز پایدار، بازار همیار» خبر داد و اعلام کرد: در نخستین گام، حدود ۱۵ تا ۲۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف با قیمت ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ عرضه عمومی بازار، در ۶۷ محله استان و از طریق فروشگاه‌های امین و مساجد در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ طرحی که با مشارکت بنکداران بزرگ استان و با هدف حمایت مستقیم از معیشت خانوارها به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.



۶ طرح عملیاتی برای حمایت از سفره مردم البرز



انصاری در تشریح جزئیات این برنامه اظهار کرد: در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار استان و با دستور و تأکید دکتر عبداللهی، استاندار البرز، مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، تأمین و توزیع استان تدوین شده است تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، دسترسی مردم به کالاهای اساسی تسهیل و هزینه‌های تأمین مایحتاج روزانه خانوار کاهش یابد.



وی افزود: در همین راستا، نشست مفصلی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و حدود ۲۰ نفر از بنکداران و صاحبان مراکز عمده عرضه کالا، به‌ویژه تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف، برگزار شد و شش محور اصلی طرح برای بررسی، همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی تبیین شد.



۶۷ محله البرز در مسیر دسترسی به کالاهای اساسی با تخفیف ۳۰ درصدی



مدیرکل صمت البرز، نخستین و مهم‌ترین محور این بسته را عرضه کالا با قیمت تمام‌شده بنکداری در محلات استان عنوان کرد و گفت: در این طرح، تأمین مستمر حدود ۱۵ تا ۲۰ قلم از کالاهای اساسی و پرمصرف از طریق مراکز عمده تأمین کالا و توزیع آن در ۶۷ محله استان پیش‌بینی شده است.



انصاری ادامه داد: کالاها از طریق فروشگاه‌های امین محلات و مساجد، با محوریت و مشارکت مدیران محلات و با مدیریت و نظارت مردمی در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت.



وی با اشاره به استقبال مطلوب بنکداران بزرگ استان از این برنامه تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، اقلام مشمول طرح با قیمت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت عرضه عمومی در فروشگاه‌ها به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.



به گفته دبیر تنظیم بازار استان، سازوکار اجرایی طرح با در نظر گرفتن تعداد خانوارها و سرانه مصرف در حال نهایی شدن است تا ضمن توزیع عادلانه، از بروز آثار و تبعات احتمالی در شبکه عرضه و توزیع جلوگیری شود و این برنامه در سلامت کامل اجرا شود.



نمایشگاه بزرگ عرضه مستقیم تولیدات البرز از ۱۵ آذرماه



انصاری دومین محور این بسته را برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات تولیدی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قابل توجه صنایع غذایی و واحدهای تولیدکننده اقلام اساسی در البرز، مقرر شده است نمایشگاهی با مشارکت مستقیم تولیدکنندگان استان در محل نمایشگاه بین‌المللی البرز از ۱۵ آذرماه آغاز به کار کند.



وی افزود: این نمایشگاه به مدت دو تا سه هفته برپا خواهد بود و شهروندان می‌توانند محصولات تولید داخل استان را با قیمت‌هایی مناسب‌تر از نرخ‌های متعارف بازار تهیه کنند.



مدیرکل صمت البرز خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل تردد شهروندان به محل نمایشگاه نیز پیش‌بینی شده است تا مردم بتوانند به سهولت از ظرفیت این فرصت برای تأمین مایحتاج خود بهره‌مند شوند.

۸۰ هزار خانوار کارگری، کارمندی و بازنشستگی زیر پوشش طرح



دبیر تنظیم بازار استان در تشریح سومین محور طرح اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های تعاونی مصرف دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به جامعه حقوق‌بگیر استان در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: تاکنون حدود ۲۴ فروشگاه تعاونی مصرف برای مشارکت در این برنامه شناسایی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۸۰ هزار خانوار از جامعه کارگری، کارمندی و بازنشستگان استان از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.



عرضه مستقیم کالاهای ذخیره‌ای دولت با قیمت مناسب‌تر از بازار



انصاری چهارمین محور را بهره‌گیری از ظرفیت ذخایر راهبردی استان عنوان کرد و گفت: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با استفاده از ذخایر موجود، عرضه مستقیم کالاهایی نظیر برنج، شکر، روغن و سایر اقلام در اختیار را از طریق فروشگاه‌های منتخب دنبال خواهد کرد.



وی تأکید کرد: این کالاها با نرخ مصوب و تمام‌شده دولتی و پایین‌تر از قیمت‌های عمومی بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند.



همراهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال



مدیرکل صمت البرز پنجمین محور را مشارکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در طرح «بازار همیار» دانست و اظهار کرد: مذاکرات با چند مجموعه فروشگاهی برای تأمین بخشی از کالاهای مورد نیاز از محل تولیدات کارخانه‌های استان در حال انجام است.



وی افزود: در این برنامه، تأمین و توزیع کالا با همکاری مباشرین منتخب و با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌بینی شده است تا با تکیه بر ظرفیت تولید داخل استان، زمینه عرضه مستمر محصولات و کاهش نوسانات قیمتی تا پایان سال فراهم شود.



انصاری تصریح کرد: هدف اصلی این بخش، ایجاد ثبات نسبی در قیمت کالاهای منتخب و جلوگیری از تحمیل نوسانات غیرضروری به سبد مصرفی خانوارهاست.



توسعه مراکز عرضه مستقیم محصولات پروتئینی از ۷ به ۳۵ مرکز



دبیر تنظیم بازار استان، ششمین محور این بسته را توسعه مراکز عرضه مستقیم محصولات پروتئینی در سطح استان عنوان کرد و گفت: اجرای این برنامه در قالب میادین میوه و تره‌بار و کانکس‌های عرضه مستقیم محصولات پروتئینی آغاز شده و در حال حاضر این محصولات با حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شوند.



وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تعداد مراکز عرضه مستقیم محصولات پروتئینی از ۷ مرکز فعلی به ۳۵ مرکز در مرحله نخست افزایش خواهد یافت و علاوه بر کرج، شهرهای اقماری و سایر شهرستان‌های استان نیز از این ظرفیت برخوردار خواهند شد.



انصاری با اشاره به همکاری اداره‌کل جهاد کشاورزی و مدیریت میادین میوه و تره‌بار استان در اجرای این برنامه گفت: مقدمات توسعه این مراکز در حال انجام است و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده، شهروندان بیشتری در نقاط مختلف استان از مزایای عرضه مستقیم و قیمت‌های مناسب‌تر بهره‌مند شوند.



اصناف و معتمدان محلات؛ بازوان اجرایی طرح بازار همیار



مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت این برنامه‌ها اظهار کرد: اتاق اصناف مرکز استان و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها به‌عنوان مشاوران و معتمدان توزیع کالا در کنار مدیران محلات، مساجد و مراکز عرضه مستقیم حضور خواهند داشت تا فرآیند تأمین و توزیع کالا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و صنفی به بهترین شکل انجام شود.



وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه تنظیم بازار استان این است که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، تا پایان سال مسیر تأمین کالا و دسترسی مردم به مایحتاج ضروری را تسهیل کنیم و با کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، عرضه مستقیم و تقویت نظارت بر شبکه توزیع، سهم مؤثری در حمایت از معیشت مردم و عبور از شرایط اقتصادی موجود داشته باشیم.