به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پرویز سروری، با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی و توسعه پایتخت، گفت: پدافند غیرعامل در طرح مهندسی تهران، شریان حیات و ضامن پایداری ملی در روزهای حادثه است.

وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره آمادگی، دفاع پیش‌دستانه و هوشمندی در برابر تهدیدات نوین اظهار کرد: پدافند غیرعامل صرفاً یک راهبرد دفاعی در خطوط مقدم نیست، بلکه باید با اجرای دقیق قوانین و الزامات آن، در زیرساخت‌ها و بافت شهری نیز نمود پیدا کند.

سروری با بیان اینکه تهران به‌عنوان مرکز ثقل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باید زیرساخت‌های خود را بر پایه پایداری و تاب‌آوری بازتعریف کند، افزود: مقاوم‌سازی شبکه‌های آب، برق، گاز و ارتباطات، ایمن‌سازی مراکز درمانی، توسعه فضاهای چندمنظوره و استفاده از ظرفیت مترو، پارکینگ‌های طبقاتی و فضاهای زیرزمینی به‌عنوان پناهگاه‌های امن شهری، از مهم‌ترین الزامات پدافند غیرعامل در پایتخت است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین بر ضرورت توزیع و غیرمتمرکزسازی خدمات و زیرساخت‌های کلیدی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از تمرکز امکانات حیاتی در یک نقطه، آسیب‌پذیری شهر را کاهش می‌دهد و آمادگی برای مدیریت هوشمند بحران، زمینه بازگشت سریع‌تر شهر به شرایط عادی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس و شهادت دانش‌آموزان در جریان بمباران و موشک‌باران شهرها تصریح کرد: این حوادث تلخ نشان داد که بی‌توجهی به ایمنی زیرساخت‌های شهری و الزامات پدافند غیرعامل چه هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه دارد.

سروری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، مسئولیت مدیران در صیانت از فضاهای زیستی و آموزشی را سنگین دانست و تأکید کرد: مدیریت شهری تهران باید پدافند غیرعامل را به‌عنوان یک اولویت تغییرناپذیر در مسیر توسعه پایتخت دنبال کند؛ چراکه این رویکرد، پاسداشت امنیت مردم و ادای دین به نسل آینده است.

وی در پایان با اشاره به توافق شهرداری تهران و وزارت آموزش‌وپرورش برای احداث فضاهای آموزشی، این همکاری را بستری ارزشمند برای توسعه مدارس با سرانه‌های مختلف و با رویکرد پدافند غیرعامل دانست.