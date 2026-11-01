محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد آسمان استان قم امروز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در برخی مناطق احتمال رگبار باران و وزش باد نسبتاً شدید وجود دارد.



وی افزود: سرعت وزش باد امروز یکشنبه بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و جهت وزش آن غربی خواهد بود، همچنین در ساعات شب از میزان ابرناکی آسمان کاسته می‌شود.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه بیان کرد: آسمان استان در این روز ابتدا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما در ادامه افزایش ابر رخ می‌دهد و در برخی ساعات بارش رگباری باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان ادامه داد: سرعت وزش باد در روز دوشنبه به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و جهت آن شرقی خواهد بود که نشان‌دهنده افزایش سرعت باد در مقایسه با روز یکشنبه است.



وی با اشاره به تغییرات دمایی استان طی روزهای آینده گفت: روند دمای هوا از روز یکشنبه تا سه‌شنبه کاهشی خواهد بود و این وضعیت در کنار ناپایداری‌های جوی، از ویژگی‌های شرایط آب‌وهوایی روزهای پیش‌رو است.



کارشناس هواشناسی قم بیشینه دمای هوای شهر قم در روز یکشنبه را ۲۹ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و افزود: کمینه دما در این روز به ۱۳ درجه می‌رسد، همچنین برای روز دوشنبه کمینه دمای ۱۴ درجه و بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان با اشاره به ثبت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: دستجرد با ثبت دمای ۱۱.۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد و کوه سفید نیز با دمای ۲۹.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر بود.



وی در ادامه به گزارش بارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اشاره کرد و گفت: تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۹ آبان، بیشترین میزان بارندگی در استان قم از ایستگاه بیدهند در شهرستان کهک با ثبت ۴.۵ میلی‌متر بارش گزارش شده است.