به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فرهاد زاده صبح یکشنبه در دیدار با مدیر مخابرات میامی در دفتر خود خواستار ارتقای زیرساخت‌های ارتباطات سیار در شهرستان به خصوص روستاهای محروم شد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی مناسب به خدمات ارتباطی در زندگی روزمره مردم، رسیدگی به مشکلات احتمالی شبکه و توجه به نیازهای مناطق روستایی را در افزایش رضایتمندی عمومی موثر دانست.

امام جمعه میامی خواستار تداوم اقدامات برای بهبود کیفیت خدمات و رفع کاستی های موجود در این حوزه شد و گفت: شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بر ضرورت توجه بیشتر به نیازهای ارتباطی روستاهای دورافتاده و کمتر برخوردار می‌افزاید.

محمد شریف تورانی مدیر مخابرات میامی هم در این دیدار توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و توجه به نیازهای مناطق کمتر برخوردار را رویکرد این شرکت در سراسر استان دانست و گفت: برخورداری عادلانه مردم از خدمات ارتباطی، از اولویت‌های مخابرات است و مسائل و مطالبات مطرح شده در این دیدار، با هماهنگی مدیریت مخابرات منطقه بررسی و در چارچوب برنامه‌ها و ظرفیت‌های موجود پیگیری خواهد شد.

تورانی همچنین بیان کرد: برخورداری از ارتباطات پایدار و باکیفیت می‌تواند زمینه استفاده آسان‌تر شهروندان از خدمات آموزشی، اداری و اقتصادی را فراهم کند و در بهبود کیفیت زندگی، به‌ویژه در مناطق روستایی و دور از مراکز شهری، موثر باشد.