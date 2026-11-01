به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی همایش «جان‌فدا» و بزرگداشت ۱۳ آبان، با تأکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های استان اظهار کرد: برگزاری باشکوه این مراسم نیازمند همراهی همه بخش‌های جامعه است و دانش‌آموزان، دانشجویان، تشکل‌ها، گروه‌های مردمی، ورزشکاران، روحانیون، ائمه جماعات مساجد، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان در این برنامه مشارکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده و دعوت عمومی از مردم افزود: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در ایجاد زمینه مشارکت عمومی نقش مهمی دارند و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، زمینه حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم فراهم شود.

استاندار قزوین با اشاره به حضور مردم استان در تجمعات شبانه اظهار کرد: مردم قزوین در مناسبت‌های اخیر با حضور پررنگ خود نشان داده‌اند که در صحنه‌های اجتماعی و ملی مشارکت دارند و باید از این ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر همایش جان‌فدا نیز استفاده کرد.

وی افزود: گردان‌های مردمی و قرارگاه‌های مرتبط در حال شکل‌گیری هستند و میدان‌داران نیز باید با پرچم‌ها و نمادهای خود در این حرکت حضور پیدا کنند تا جلوه‌ای از مشارکت و همراهی مردم در مراسم ۱۳ آبان به نمایش گذاشته شود.

نوذری با بیان اینکه برنامه امسال باید متناسب با شرایط کشور و حضور متنوع مردم برگزار شود، گفت: نباید مشارکت در این مراسم به گروه یا قشر خاصی محدود شود؛ بلکه همه علاقه‌مندان، با هر سلیقه و دیدگاهی، باید امکان حضور و نقش‌آفرینی داشته باشند. گستردگی مشارکت مردم، پیام اصلی چنین مراسمی را پررنگ‌تر می‌کند.

تأکید بر وحدت ملی و حضور مردم با سلایق گوناگون

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت متفاوت بودن مراسم ۱۳ آبان امسال خاطرنشان کرد: آنچه در این مناسبت اهمیت دارد، نمایش انسجام و همبستگی ملی و حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر است؛ چراکه اقتدار ایران به وحدت ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا وابسته است.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و رسانه‌ای استان در کنار یکدیگر قرار گیرند و هیچ‌یک از این بخش‌ها از چرخه مشارکت کنار نمانند.

نوذری همچنین خواستار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی شد و گفت: برگزاری چنین مراسمی تنها با اقدامات اداری محقق نمی‌شود و لازم است تشکل‌ها، گروه‌های مردمی و فعالان اجتماعی نیز در طراحی و اجرای برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.