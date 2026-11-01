۳۶۵ هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان‌ غربی به کشت کلزا اختصاص یافت

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، تاکنون دو هزار و ۳۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته که این اقدام گامی مهم در راستای توسعه کشت‌های استراتژیک و بهینه‌سازی مصرف آب به شمار می‌رود.

وی با اشاره به توزیع ۱۴.۴ تن انواع بذر اصلاح‌شده شامل ارقام «نپتون»، «ناتالی»، «هیدرومیل» و «هامان» در میان بهره‌برداران افزود: تاکنون سطح سبز حدود دو هزار و ۳۶۰ هکتار از این مزارع به ثبت رسیده است؛ ضمن آنکه بیشترین سطح زیر کشت کلزا در استان به ترتیب با یک‌هزار و ۱۰۰ هکتار مربوط به شهرستان پلدشت و پس از آن شهرستان‌های بوکان و میاندوآب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی تصریح کرد: برای تقویت رشد مزارع و افزایش بهره‌وری، تاکنون ۴۱۷ تن انواع کودهای شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه میان کلزاکاران توزیع و مصرف شده است و در کنار آن، عملیات مبارزه با علف‌های هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ نیز در سطح ۷۱۵ هکتار از اراضی زیر کشت به مرحله اجرا درآمده است.

اصغری خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان متبوع از کشاورزانی که نسبت به رعایت الگوی کشت ابلاغی و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری از جمله نوارهای تیپ اقدام کنند، با بسته‌های حمایتی ویژه شامل اعطای تسهیلات، تأمین بذور گواهی‌شده و کودهای یارانه‌ای پشتیبانی خواهد کرد.