نیکزاد: وزیر پیشنهادی اطلاعات به زودی به مجلس معرفی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) در تذکری شفاهی، گفت: بیش از هشت ماه است که کشور وزیر اطلاعات ندارد. دولت چه توجیهی برای معرفی نکردن وزیر اطلاعات دارد و با چه هدفی این اقدام خلاف قانون را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: قانون سه ماه به دولت اجازه داده تا برای وزارتخانه، وزیر معرفی کند اما اکنون بیش از هشت ماه از شهادت وزیر اطلاعات می‌گذرد و وزارت اطلاعات با سرپرست اداره می شود؛ آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و با انواع رویکردهای دشمنان و جریان‌های خبیث روبرو است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لازم است هیئت‌ رئیسه مجلس این موضوع را پیگیری کند. اینکه کشور هشت ماه بدون وزیر اطلاعات باشد، به نفع امنیت کشور نیست و مجلس هم نباید این موضوع را بپذیرد.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: به زودی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس معرفی خواهد شد.