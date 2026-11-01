به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی از اجرای عملیات لایروبی رودخانه‌های شیراز با هدف افزایش ظرفیت عبور آب، کاهش خطر طغیان و جلوگیری از ورود سیلاب به مناطق مسکونی، اراضی کشاورزی و زیرساخت‌های حیاتی خبر داد و گفت: این عملیات در رودخانه‌های خرم‌رود (رودخانه خشک)، چنارراهدار، جرسقان، خاتونک، پل فسا، گلستان و دوکوهک اجرا شده است.

مدیر امور منابع آب شیراز با اشاره به پیش‌بینی وقوع پدیده ال‌نینو ادامه داد: شناخت صحیح و جامع پدیده‌های اقلیمی، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام به‌موقع در مواجهه با مخاطرات طبیعی، نقش مؤثری در کاهش خسارت‌ها و افزایش تاب‌آوری مناطق شهری دارد.

احمدی افزود: اقدامات اجرایی اداره امور منابع آب شیراز با توجه به پیش‌بینی خطرات ناشی از وقوع احتمالی سیلاب در پی پدیده ال‌نینو، ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت لایروبی دوره‌ای رودخانه‌ها گفت: این عملیات باید بر اساس مطالعات هیدرولیکی و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برنامه‌ریزی و اجرا شود؛ چراکه هزینه لایروبی به‌مراتب کمتر از خسارت‌های احتمالی ناشی از وقوع سیلاب است.

مدیر امور منابع آب شیراز با اشاره به تجهیزات به‌کارگرفته‌شده برای اجرای این طرح بیان کرد: ۱۰ دستگاه بیل مکانیکی، پنج دستگاه لودر و ۱۵ دستگاه کامیون در عملیات لایروبی رودخانه‌های کلان‌شهر شیراز مشارکت داشته‌اند.

احمدی همچنین خرم‌رود (رودخانه خشک) را یکی از مسیرهای اصلی هدایت آب در شهر شیراز دانست و تصریح کرد: لایروبی دوره‌ای این رودخانه برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر، تخریب تأسیسات شهری و منازل مسکونی و همچنین رفع بوی نامطبوع ناشی از تجمع زباله و فاضلاب ضروری است.