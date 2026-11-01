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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

اعتکاف، آیینی معنوی و اثرگذار در تقویت ارتباط انسان با خداوند است

اعتکاف، آیینی معنوی و اثرگذار در تقویت ارتباط انسان با خداوند است

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان، اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، تعمیق باورهای دینی و فراهم‌کردن زمینه ارتباط بیشتر مردم با معارف اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی با قدردانی از برگزارکنندگان آیین اعتکاف، اظهار کرد: برگزاری شایسته این آیین معنوی و ملکوتی، حاصل همراهی، همدلی و تلاش مجموعه‌ای از فعالان و خادمان فرهنگی و دینی است که با همکاری یکدیگر، زمینه برپایی هرچه بهتر این مراسم اثرگذار را فراهم می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی در برگزاری برنامه‌های دینی افزود: تلاش افرادی که با احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی برای برگزاری این آیین معنوی فعالیت می‌کنند، شایسته قدردانی است و این همکاری‌ها نقش مهمی در تقویت فضای معنوی جامعه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان همچنین با اشاره به سوابق برگزاری اعتکاف در استان گفت: این مراسم در دوران حضور بنده در استان زنجان، برای سومین بار برگزار می‌شود و در هر دوره، برنامه‌ها و نشست‌هایی پیش و پس از برگزاری اعتکاف مورد توجه قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی در مساجد و مدارس، بر نقش استادان و فعالان دینی در انتقال معارف اسلامی به نسل‌های مختلف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به خاطراتی از ارتباط نسل‌های مختلف با برنامه‌های آموزشی و دینی، یادآور شد که استمرار فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با آموزه‌های دینی را فراهم کند و پیوند میان نسل‌ها را در مسیر فراگیری معارف اسلامی تقویت کند.

اعتکاف؛ فرصتی برای تقویت معنویت اجتماعی

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: اعتکاف از آیین‌های مهم عبادی در فرهنگ اسلامی است که با فراهم‌کردن فرصتی برای خلوت با خداوند، خودسازی و توجه بیشتر به آموزه‌های دینی، زمینه تقویت معنویت فردی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

حسینی با بیان اینکه برگزاری این آیین در مساجد، افزون بر آثار فردی و عبادی، می‌تواند به گسترش تعاملات اجتماعی، تقویت روحیه همدلی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کمک کند، افزود: تلاش خادمان، برگزارکنندگان، استادان و فعالان فرهنگی برای فراهم‌کردن زمینه حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم، از جمله ظرفیت‌های ارزشمند فعالیت‌های دینی در استان زنجان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6996064

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