عطوان: رهبر ایران ثابت کردند که تهران در سطح بالایی از آمادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله جدید خود ضمن بررسی محتوای بیانات حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی نوشت که تجربه ۸ ماه گذشته جنگ ایران و آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هرگز تهدیدهای خود مبنی بر وارد کردن ضربات سنگین به ایران را عملی نکرده و در بیشتر موارد، تنها چند ساعت پیش از اجرای آن‌ها، از این تهدیدها عقب‌نشینی کرده است.

وی به ادعای رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر حمله به ایران با مشارکت رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه آینده، یعنی یک روز پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اشاره کرده و صحت این ادعاها را در هاله ای از ابهام دانست.

عطوان به ۳ نکته در مورد این حملات اشاره کرده و نوشت اولین نکته اینکه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای به ارتش ایران دستور دادند در برابر تهدیدهای آمریکا و اسرائیل، بدون «محدودیت جغرافیایی» پاسخ دهد. لذا در صورت حمله دشمنان، این نیروهای مسلح ایران هستند که زمان پایان جنگ و شرایط آن را تعیین خواهند کرد.

وی نکته دوم را در ازسرگیری میانجی‌گری قطر میان آمریکا و ایران و اعزام هیئتی به تهران به درخواست آمریکا دانست و افزود که گزارش‌های رسیده از دوحه حاکی است که هیئت قطری به مدت ۱۲ ساعت پیاپی با مقام‌های ایرانی دیدار کرد و در پایان، بدون ارائه هیچ‌گونه اظهارنظری درباره نتایج این دیدار، به دوحه بازگشت.

عطوان سومین نکته در این زمینه را اعلام وضعیت اضطراری در میان ناوهای هواپیمابر و ناوهای جنگی آمریکا در دریای عرب و اقیانوس هند، پایگاه‌های نظامی این کشور در اردن و منطقه خلیج فارس و همچنین ارتش رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد که روزهای آینده در مسیر صلح یا جنگ، در این نبرد سرنوشت‌ساز است و شاید نتایج اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تعیین‌ کننده‌ ترین معیار در این زمینه باشد.

این تحلیلگر ارشد فلسطینی می‌افزاید که وقتی رهبر انقلاب اسلامی ایران به فرماندهان نظامی خود دستور می‌دهد در برابر تهدیدهای آمریکا و اسرائیل، بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ دهند و اعلام می‌کند که نیروهای مسلح و ملت ایران زمان پایان جنگ و شرایط آن را تعیین خواهند کرد، این بدان معناست که او و فرماندهی نظامی‌اش از این جنگ هراسی ندارند و برای آن در سطحی بسیار بالا آماده‌اند.

وی افزود که تمرکز ایران بر پاسخ به تجاوز، بدون پایبندی به محدودیت‌های جغرافیایی، به معنای گسترش دامنه پاسخ و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی در سراسر جهان است. همچنین به معنای در اختیار داشتن موشک‌های پیشرفته‌ای با برد بیش از ۵ هزار کیلومتر است که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارند. رسیدن موشک‌های ایران به پایگاه نظامی دیه‌گو گارسیا در اعماق اقیانوس هند و در بخش جنوبی آن، این فرضیه را تأیید می‌کند. همین موضوع درباره تخلیه پایگاه هوایی بریتانیا در «فرفورد» از بمب‌افکن‌های غول‌پیکر آمریکایی از نوع «بی‌ـ۱» و «بی‌ـ۵۲» و انتقال آن‌ها به پایگاه‌های امن و دور از برد موشک‌های ایران نیز صدق می‌کند.

عطوان در این گزارش با اشاره به اینکه «ترامپ دو بار شکست خواهد خورد»، افزود که شکست اول در انتخابات میان‌دوره‌ای و مرحله دوم در رویارویی با ایران است که عزمی محکم در دفاع از حقوق و تحقق پیش شرط های خود دارد.

وی با اعلام اینکه بنیامین نتانیاهو، در صورت مشارکت در این جنگ بهای سنگینی خواهد پرداخت، افزود که موشک‌های مافوق صوت و دارای کلاهک‌های چندگانه ایران، لبنان و یمن ممکن است بیشتر شهرهای فلسطین اشغالی را از تل‌آویو گرفته تا حیفا و دیمونا که میزبان رآکتور هسته‌ای رژیم صهیونیستی است، نابود کنند.

اگر میلیون‌ها شهرک‌نشین در جنگ نخست، در ژوئن ۲۰۲۵، به مدت ۱۲ روز در پناهگاه‌ها و تونل‌های قطارها پناه گرفتند، این بار برای نجات جان خود از راه دریا فرار خواهند کرد و به قبرس و یونان خواهند رفت؛ اما در آنجا نیز در امنیت نخواهند بود.