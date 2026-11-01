به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا صبح یکشنبه در جلسه شورای فنی معاون میراث فرهنگی کردستان اظهار کرد: توسعه ساخت‌وساز در محدوده‌های تاریخی شهرها همواره با ضرورت حفظ هویت معماری و اصالت کالبدی این مناطق همراه است و در همین راستا، ۱۲ پرونده مربوط به درخواست‌های ساختمانی در بافت‌های تاریخی سنندج و بیجار در شورای فنی میراث‌فرهنگی کردستان بررسی شد.

وی بیان کرد: این پرونده‌ها در جلسه شورای فنی معاونت میراث‌فرهنگی استان مطرح و ابعاد مختلف فنی، معماری و ملاحظات حفاظتی طرح‌های پیشنهادی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

وی افزود: صیانت از هویت تاریخی و معماری بافت‌های ارزشمند شهری مستلزم رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی و توجه به ویژگی‌های کالبدی و هویتی این محدوده‌ها در اجرای طرح‌های ساختمانی است.

ضرورت هماهنگی ساخت‌وساز با معماری بومی

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به ارزش تاریخی و فرهنگی بافت‌های قدیمی سنندج و بیجار بیان کرد: هرگونه ساخت‌وساز و تغییر در ساختار کالبدی این محدوده‌ها باید با در نظر گرفتن معماری بومی، تناسبات حجمی، مقیاس بناها و الزامات حفاظتی انجام شود.

طالب‌نیا ادامه داد: بررسی تخصصی درخواست‌های ساختمانی با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای توسعه شهری و ضرورت حفاظت از میراث معماری صورت می‌گیرد تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان، از مداخلات ناسازگار با سیمای تاریخی شهرها جلوگیری شود.

وی با تأکید بر نقش شورای فنی در مدیریت مداخلات ساختمانی در بافت‌های تاریخی خاطرنشان کرد: این جلسات زمینه بررسی دقیق‌تر طرح‌ها، اتخاذ تصمیمات کارشناسی و هماهنگی در روند نظارت بر ساخت‌وسازها در محدوده‌های تاریخی استان را فراهم می‌کند.