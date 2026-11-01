به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خوبیار با اشاره به برگزاری مانور لحظه صفر در شعب جمعیت هلال‌احمر استان فارس گفت: آمادگی نیروهای عملیاتی باید پیش از وقوع حوادث و شرایط اضطراری به‌صورت مستمر ارزیابی شود؛ چراکه هنگام بروز حادثه فرصتی برای آزمون‌وخطا وجود ندارد و سرعت عمل و هماهنگی نیروها نقش مهمی در مدیریت عملیات دارد.

وی افزود: این مانور با اعلام آماده‌باش به شعب و فراخوان نیروهای عملیاتی اجرا شد و طی آن، حضور نیروها در شعب و پایگاه‌های امدادی، آماده‌سازی تجهیزات تخصصی و پشتیبانی، بررسی اقلام امدادی و زیستی و ارزیابی ظرفیت‌های اسکان اضطراری شهرستان‌ها مورد سنجش قرار گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس با تأکید بر اهمیت شناسایی نقاط ضعف در فرآیندهای امدادی تصریح کرد: وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات پایگاه‌ها و همچنین نحوه سازماندهی و فرماندهی عملیات از جمله محورهای ارزیابی در این مانور بود.

خوبیار ادامه داد: نتایج این ارزیابی‌ها می‌تواند به شناسایی کاستی‌ها و برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع آن‌ها کمک کند و در ارتقای آمادگی عملیاتی و تقویت برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی نجاتگران مؤثر باشد.

وی مستندسازی مراحل اجرای مانور را از دیگر بخش‌های این برنامه دانست و گفت: فرآیندهایی از جمله فراخوان نیروها، آماده‌سازی تجهیزات، حضور امدادگران و آمادگی برای اعزام مستندسازی می‌شود تا سرعت واکنش و توان عملیاتی شعب مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر فارس خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای مانور لحظه صفر، سنجش آمادگی واقعی شعب در مواجهه با شرایط اضطراری، افزایش سرعت عمل و هماهنگی نیروها و ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی است تا امدادگران بتوانند خدماتی سریع، مؤثر و سازمان‌یافته به آسیب‌دیدگان ارائه دهند.