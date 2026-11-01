«سمفونی ریشه ها» و مطالبه نخبگان ایرانی در وین برای حفظ هویت ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، وین میزبان دومین دیدار و هم‌اندیشی فرهیختگان و نخبگان ایرانی مقیم اتریش شد. رویدادی که با سخنرانی نماینده فرهنگی ایران و حضور حجت الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و پیوندهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

دومین نشست از سلسله برنامه‌های «هم اندیشی ایرانیان نخبه مقیم اتریش» با هدف گفتگو، تبادل نظر و تحکیم پیوندهای میان نخبگان، فرهیختگان و ایرانیان مقیم اتریش با سرزمین مادری در محل رایزنی فرهنگی ایران (خانه حکمت ایرانیان، وین) برگزار شد.

این مراسم با خیرمقدم و سخنان رضا غلامی، استاد دانشگاه و رایزن فرهنگی ایران در اتریش، آغاز شد. وی با تأکید بر نقش بنیادین مردم و نخبگان در پیشرفت کشور، اظهار داشت: هیچ عاملی به‌اندازه همراهی حداکثری مردم قدرت‌آفرین نیست. دستیابی به پیشرفتی جهشی، مستلزم آن است که نه‌تنها احساس تعلق به ایران را در جامعه گسترش دهیم، بلکه با به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و تنوع و تکثر موجود در جامعه و نگاهی مثبت به این گوناگونی، زمینه مشارکت حداکثری مردم و تولید قدرت را در مسیری فراگیر، سازمان‌یافته و نظام‌مند فراهم کنیم.

غلامی در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند ایرانیان خارج از کشور و تخصص‌های متنوع و گاه ممتاز آنان، افزود: ایرانیان خارج از کشور می‌توانند سهمی مهم در شکل‌گیری و گسترش این مشارکت ایفا کنند. مشارکت فرهنگی یکی از عرصه‌های مهم این حضور است و انجمن‌های فرهنگی تأسیس‌شده به همت ایرانیان در اتریش و دیگر کشورهای اروپایی، از جمله بسترهایی هستند که می‌توانند این ظرفیت را به فرصتی مؤثر برای تعامل، هم‌افزایی و خدمت به فرهنگ ایران تبدیل کنند. این انجمن‌ها با برخورداری از حمایت‌های فرهنگی دولت‌ها و مشارکت خیرین نیز می‌توانند دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دهند و در تقویت پیوندهای فرهنگی ایرانیان با سرزمین مادری و جوامع میزبان نقشی مؤثرتر ایفا کنند.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با ابراز خرسندی از حضور در جمع ایرانیان مقیم اتریش، همدلی و دغدغه مشترک حاضران برای کمک به کشور را امیدبخش دانست و بر ضرورت تقویت همبستگی و همکاری میان ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و انسانی ایران، یکی از موانع بهره‌گیری از این توانمندی‌ها را کم‌رنگ بودن خودباوری در میان برخی ایرانیان دانست و اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی کشور، دستاوردهای جوانان و موفقیت‌های آنان در رقابت‌های بین‌المللی، شایسته معرفی گسترده‌تر در عرصه جهانی است.

به گفته وی، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های ایران و ارائه تصویری واقع‌بینانه و روشن از جامعه ایرانی، در تقویت شناخت و ارتباط دیگر ملت‌ها با ایران نقش‌آفرین باشند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تجربه مهاجرت، تأکید کرد: حضور ایرانیان در کشورهای دیگر، در کنار چالش‌های خود، می‌تواند فرصت‌هایی ارزشمند برای کشور فراهم آورد. انتقال دانش و تجربه، کمک به توسعه اقتصادی، گسترش ارتباطات بین‌المللی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان از این فرصت بهره گرفت.

وی همچنین بر اهمیت حفظ هویت ایرانی در کنار تعامل سازنده با جوامع میزبان تأکید کرد و گفت: نقش رفتار، منش و شخصیت ایرانیان را در معرفی چهره‌ای مثبت از فرهنگ و تمدن ایران مهم دانست.

ایمانی‌پور، زبان فارسی را یکی از مهم‌ترین پیوندهای هویتی ایرانیان برشمرد و بر ضرورت حمایت از آموزش و گسترش آن در خارج از کشور تأکید کرد.

وی همچنین حمایت از هنرمندان ایرانی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، معرفی هنر معاصر در کنار میراث هنری گذشته و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر کشورها را از راهکارهای مؤثر برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانست.

به اعتقاد ایمانی پور، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با هم‌افزایی و همکاری جمعی، ظرفیت‌های هنری و فرهنگی ایران را بهتر به جامعه میزبان معرفی کنند.

وی با اشاره به ضرورت ثبت و بازتاب جهانی فجایع بزرگ و غیرانسانی جنگ تحمیلی اخیر، از جمله فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب، که در آن ۱۶۸ دانش آموز به همراه معلمانشان با موشکهای هدایت شونده ایالات متحده به شهادت رسیدند، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری برای روایت این رخداد ضد بشری و انتقال ابعاد انسانی آن‌ به افکار عمومی جهان تأکید کرد.

ایمانی‌پور در پایان، با ابراز خرسندی از شکل‌گیری چنین جمع‌هایی، استمرار و گسترش هم‌اندیشی میان ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست.

محورهای کلیدی طرح شده در نشست هم اندیشی در ادامه این نشست تخصصی، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های زیست فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور در قالب دو محور کلیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: تقویت هویت، زبان مادری و نسل‌های جدید: بررسی نقش ایرانیان به مثابه سفیران فرهنگی، واکاوی فرصت‌ها و چالش‌های آموزش زبان فارسی، چگونگی پیوند نسل‌های جدید با ارزش‌های دینی و مذهبی (تشیع)، و ارزیابی زیرساخت‌ها و دارایی‌های فرهنگی موجود در اتریش و دیپلماسی فرهنگی و پیوند با سرزمین مادری از جمله آسیب‌شناسی حضور هنر ایرانی در عرصه بین‌الملل و رفع کاستی‌های آن، به همراه بررسی راهکارهای تسهیل‌گر برای تحکیم ارتباط عمیق و مستمر با سرزمین مادری.