به گزارش خبرگزاری مهر در این نشست، طرح «البرز پایدار، بازار همیار» مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره هماهنگی‌های لازم برای اجرای مطلوب طرح و تحقق اهداف آن به تبادل نظر پرداختند.

مهرور در این جلسه با تأکید بر نقش بازار و اصناف در پایداری اقتصاد کشور، اظهار کرد: کسبه و بازاریان همواره در کنار مردم بوده‌اند و با وجود مشکلات اقتصادی، نقش مهمی در تأمین نیازهای جامعه ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان کرج افزود: با تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از توانمندی‌های تجار، کسبه و تولیدکنندگان، می‌توان زمینه بهبود شرایط بازار و ارائه الگویی موفق در سطح استان و کشور را فراهم کرد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در اجرای طرح «البرز پایدار، بازار همیار» خاطرنشان کرد: هدف این طرح، تقویت همدلی میان دولت، بازار و مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از اقشار مختلف جامعه است.

مهرور در پایان بر ضرورت همفکری، همکاری و استفاده از نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی برای اجرای مؤثر این طرح و تحقق اهداف آن تأکید کرد.