شناخت نیازهای روز جامعه از ضرورت های فعالیت طلاب است

زهرا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند پذیرش طلاب جدیدالورود در مدرسه علمیه تخصصی الزهراء(س) ساری اظهار کرد: از مجموع پذیرفته‌شدگان، ۹ نفر در سطح دو عمومی ویژه ورودی‌های مقطع سیکل، ۱۸ نفر در سطح دو ویژه، ۱۰ نفر در سطح سه رشته کلام اسلامی، ۲۰ نفر در سطح سه رشته تاریخ اسلام و هفت نفر نیز در سطح چهار رشته کلام اسلامی مشغول به تحصیل شده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مخاطبان در معرفی ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه افزود: تبلیغ چهره‌به‌چهره بیشترین تأثیر را در جذب و ترغیب داوطلبان داشته و توانسته است زمینه آشنایی بیشتر دختران با فرصت‌های تحصیل علوم دینی را فراهم کند.

معاون آموزش مدرسه علمیه تخصصی الزهراء(س) ساری، حضور در اجتماعات «شب‌های اقتدار» و معرفی فعالیت‌ها و ظرفیت‌های حوزه علمیه در موکب این مدرسه را از دیگر اقدامات انجام‌شده برای جذب داوطلبان عنوان کرد.

رضایی همچنین به نقش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با نسل نوجوان و جوان اشاره کرد و گفت: هیئت دخترانه محیصای مدرسه با برگزاری مراسم و برنامه‌های عمومی و دعوت از دختران سطح شهر، زمینه تعامل مستقیم آنان با مجموعه مدرسه و آشنایی با ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی حوزه علمیه را فراهم کرده است.

وی کتابخانه مدرسه را یکی دیگر از بسترهای ارتباطی با دانش‌آموزان و دختران علاقه‌مند دانست و بیان کرد: این مجموعه با امکاناتی نظیر اتاق مباحثه، فضای مطالعه و کافه‌کتاب، فرصت مناسبی برای حضور دانش‌آموزان و اعضای هیئت‌های دخترانه و آشنایی آنان با محیط علمی و پژوهشی حوزه علمیه فراهم آورده است.

معاون آموزش مدرسه علمیه تخصصی الزهراء(س) ساری در پایان با آرزوی موفقیت برای طلاب جدیدالورود، ابراز امیدواری کرد: این طلاب با توکل بر خداوند متعال و بهره‌مندی از عنایات حضرت ولی‌عصر(عج)، مسیر فراگیری معارف دینی را با انگیزه، اخلاص و پشتکار دنبال کنند و در کنار کسب دانش، به تهذیب نفس و خودسازی نیز اهتمام داشته باشند.

رضایی خاطرنشان کرد: شناخت نیازهای روز جامعه، ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و حضور آگاهانه در عرصه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی از ضرورت‌های فعالیت طلاب است تا بتوانند در مسیر خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های مهدوی نقش‌آفرینی کنند.