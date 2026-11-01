به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، با اعلام پایان عملیات مرمت و حفاظت کرانه غربی پل تاریخی کلهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات حفاظت اضطراری تعدادی از پل‌های تاریخی استان با هدف پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و پیامدهای پدیده ال‌نینو سرعت گرفت.

وی افزود: در همین راستا، مرمت و استحکام‌بخشی کرانه غربی پل تاریخی کلهر که از اولویت‌های حفاظتی این اداره‌کل بود، پیش از آغاز بارندگی‌های شدید به پایان رسید.

قاسمی با اشاره به محدوده اجرای عملیات تصریح کرد: اقدامات مرمتی، تمامی بخش آسیب‌دیده دنباله پل در جبهه جنوب‌غربی این اثر تاریخی را دربر گرفته است.

آشکارسازی ساختارهای تاریخی و اجرای مرمت تخصصی

علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان، نیز با تشریح جزئیات فنی این عملیات گفت: در مرحله نخست، خطوط و ساختارهای اصلی بنا از زیر خاک آشکارسازی و خواناسازی شد و پس از شناسایی بخش‌های تاریخی و قسمت‌های آسیب‌دیده، اقدامات حفاظتی و مرمتی بر اساس اصول و منشورهای مرمت آغاز شد.

احتمال بارش‌های شدید، ضرورت حفاظت اضطراری از پل‌های تاریخی

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان نیز با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های سنگین در فصل پاییز وجود دارد و قرار گرفتن دامنه‌های زاگرس در مسیر عبور بخشی از سامانه‌های بارشی مدیترانه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بارش‌های کوتاه‌مدت اما شدید شود.

بهاروند افزود: در چنین شرایطی، رواناب‌های سطحی به‌سرعت شکل می‌گیرند و احتمال تبدیل آن‌ها به سیلاب افزایش می‌یابد؛ بنابراین حفاظت اضطراری از پل‌های تاریخی و کاهش آسیب‌پذیری این آثار در برابر مخاطرات طبیعی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، اعتباری برای اجرای اقدامات حفاظتی اضطراری در تعدادی از پل‌های تاریخی استان اختصاص یافت که با وجود محدودیت منابع مالی، امکان مرمت و حفاظت از چهار پل تاریخی لرستان، از جمله پل کلهر که با آسیب‌های بیشتری مواجه بود، فراهم شد.

حدود ۱۰۰ پل تاریخی لرستان نیازمند حفاظت و مرمت هستند

محمدرضا اسدی، مدیر دفتر فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان نیز با اشاره به اهمیت عملیات انجام‌شده گفت: اقدام صورت‌گرفته از مهم‌ترین فعالیت‌های حفاظتی موردنیاز در این بخش از پل تاریخی کلهر بود.

وی با بیان اینکه لرستان حدود یکصد پل تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی دارد، خاطرنشان کرد: هر یک از این آثار با توجه به نوع و میزان آسیب‌های وارده، به اقدامات تخصصی حفاظتی و مرمتی نیاز دارند.

اسدی تأمین اعتبارات لازم را از الزامات اصلی صیانت از پل‌های تاریخی استان دانست و ابراز امیدواری کرد مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط با حمایت بیشتر، زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای حفاظت و مرمت این آثار ارزشمند را فراهم کنند.