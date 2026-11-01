به گزارش خبرنگار مهر، کرمی‌راد صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری سپیدشت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های شیلاتی لرستان برای توسعه این صنعت تأکید کرد و اظهار داشت: منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و زیرساخت‌های مستعد تولید، فرصت ارزشمندی برای گسترش پرورش ماهیان خاویاری و افزایش تولید محصولات این حوزه در استان فراهم کرده است.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش آبزی‌پروری را از الزامات توسعه این صنعت برشمرد و افزود: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی ظرفیت‌های موجود، شناسایی موانع و مشکلات تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه گسترش فعالیت‌های شیلاتی انجام می‌شود.

مدیرکل توسعه آبزیان آب‌های شیرین سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه شیلات در سطح ملی و استانی تصریح کرد: باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید و تقویت فعالیت‌های آبزی‌پروری به بهترین شکل استفاده شود.

بررسی ظرفیت تولید و مسائل فنی مزرعه خاویاری سپیدشت

کرمی‌راد در ادامه این بازدید، از بخش‌های مختلف مزرعه پرورش ماهیان خاویاری سپیدشت بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌های تولیدی و مسائل فنی این مجموعه قرار گرفت.

این بازدید با همراهی مهندس سمایی از سازمان شیلات ایران و معاون توسعه آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات لرستان انجام شد.