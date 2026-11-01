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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

لرستان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید ماهیان خاویاری کشور را دارد

لرستان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید ماهیان خاویاری کشور را دارد

خرم‌آباد- مدیرکل توسعه آبزیان آب‌های شیرین سازمان شیلات ایران، تاکید کرد: لرستان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب تولید ماهیان خاویاری کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرمی‌راد صبح امروز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری سپیدشت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های شیلاتی لرستان برای توسعه این صنعت تأکید کرد و اظهار داشت: منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و زیرساخت‌های مستعد تولید، فرصت ارزشمندی برای گسترش پرورش ماهیان خاویاری و افزایش تولید محصولات این حوزه در استان فراهم کرده است.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش آبزی‌پروری را از الزامات توسعه این صنعت برشمرد و افزود: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی ظرفیت‌های موجود، شناسایی موانع و مشکلات تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه گسترش فعالیت‌های شیلاتی انجام می‌شود.

مدیرکل توسعه آبزیان آب‌های شیرین سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه شیلات در سطح ملی و استانی تصریح کرد: باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید و تقویت فعالیت‌های آبزی‌پروری به بهترین شکل استفاده شود.

بررسی ظرفیت تولید و مسائل فنی مزرعه خاویاری سپیدشت

کرمی‌راد در ادامه این بازدید، از بخش‌های مختلف مزرعه پرورش ماهیان خاویاری سپیدشت بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌های تولیدی و مسائل فنی این مجموعه قرار گرفت.

این بازدید با همراهی مهندس سمایی از سازمان شیلات ایران و معاون توسعه آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات لرستان انجام شد.

کد مطلب 6996098

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