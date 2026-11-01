به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد انصاری صبح امروز یکشنبه در حاشیه بازدید مدیرکل توسعه آبزیان آب‌های شیرین سازمان شیلات ایران و همراهان از پروژه پرورش ماهی قزل‌آلا در منطقه شول‌آباد اظهار کرد: این طرح با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب زیرساخت‌ها، یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی شیلات لرستان برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده و پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی زیرساخت‌ها، پروژه در شرایط واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار دارد و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری توانمند، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

ظرفیت تولید سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن ماهی قزل‌آلا

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان با اشاره به ظرفیت اسمی این پروژه بیان کرد: بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید ماهی قزل‌آلا اضافه کند و در افزایش تولید آبزیان، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه شول‌آباد نقش مؤثری داشته باشد.

انصاری بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های آبی استان را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آبزی‌پروری تأکید کرد.

وی ادامه داد: سیاست مجموعه شیلات استان، فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش آبزی‌پروری است.

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌های بزرگ آبزی‌پروری علاوه بر افزایش تولید و کمک به تأمین امنیت غذایی، می‌تواند زمینه اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مناطق مستعد استان را فراهم کند.