  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

پروژه پرورش ماهی قزل‌آلا در «شول‌آباد» آماده واگذاری به بخش خصوصی است

پروژه پرورش ماهی قزل‌آلا در «شول‌آباد» آماده واگذاری به بخش خصوصی است

خرم‌آباد- معاون توسعه آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات لرستان، گفت: پروژه پرورش ماهی قزل‌آلا در «شول‌آباد» الیگودرز آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد انصاری صبح امروز یکشنبه در حاشیه بازدید مدیرکل توسعه آبزیان آب‌های شیرین سازمان شیلات ایران و همراهان از پروژه پرورش ماهی قزل‌آلا در منطقه شول‌آباد اظهار کرد: این طرح با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب زیرساخت‌ها، یکی از ظرفیت‌های مهم و راهبردی شیلات لرستان برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده و پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی زیرساخت‌ها، پروژه در شرایط واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی قرار دارد و امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری توانمند، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

ظرفیت تولید سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن ماهی قزل‌آلا

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان با اشاره به ظرفیت اسمی این پروژه بیان کرد: بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید ماهی قزل‌آلا اضافه کند و در افزایش تولید آبزیان، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه شول‌آباد نقش مؤثری داشته باشد.

انصاری بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های آبی استان را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آبزی‌پروری تأکید کرد.

وی ادامه داد: سیاست مجموعه شیلات استان، فعال‌سازی ظرفیت‌های نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش آبزی‌پروری است.

معاون توسعه آبزی‌پروری شیلات لرستان خاطرنشان کرد: توسعه طرح‌های بزرگ آبزی‌پروری علاوه بر افزایش تولید و کمک به تأمین امنیت غذایی، می‌تواند زمینه اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی مناطق مستعد استان را فراهم کند.

کد مطلب 6996108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها