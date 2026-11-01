میزبانی ۲ برابری مسجد گوهرشاد حرم امام رضا(ع) برای اعتکاف رجبیه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، صبح شنبه در نشست خبری مراسم اعتکاف رجبیه سال ۱۴۰۵ در مسجد جامع گوهرشاد که در سالن جلسات اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزارشد، با اشاره به اهمیت و جایگاه اعتکاف در جهان اسلام اظهار کرد: اعتکاف یکی از مهم‌ترین ثمرات انقلاب اسلامی است که به برکت خون شهدا در کشور رشد و توسعه یافته است. در سه دهه اخیر شاهد بلوغ این فریضه بوده‌ایم و امام شهید و عظیم‌الشأن ما پرچم‌دار و اقتداگر این حرکت عظیم بودند.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی درباره زمان برگزاری این آیین معنوی بیان کرد: اعتکاف رجبیه در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب برگزار می‌شود. مسجد جامع گوهرشاد به عنوان یکی از کهن‌ترین اماکن برگزاری اعتکاف در جهان اسلام میزبان این مراسم است و امسال با وجود تقاضای بیش از ۹۰ هزار نفر برای حضور، تلاش شده است تا توسعه کمی و کیفی مناسبی در پذیرایی از معتکفین پیش‌بینی شود.

وی با اشاره به برنامه‌های محتوایی اعتکاف تصریح کرد: امسال حضور نوجوانان در اعتکاف بسیار پررنگ خواهد بود و ویژه‌ برنامه‌های اختصاصی برای آنان تدارک دیده شده است. همچنین ایستگاه‌های مطالعه و کتاب‌خوانی با محوریت آثار مکتوب، تفاسیر و کتاب‌های تقریظ‌شده امام شهید و رهبر معظم انقلاب در بیش از ۱۰۰ جلد پیش‌بینی شده که کتاب مشخصی به عنوان محور مسابقات و خوانش در فواصل اعتکاف در نظر گرفته شده است.

شریعتی نژاد ادامه داد: حضور شبانه‌روزی اساتید معارف برای پاسخگویی به سوالات دینی، شرعی، اعتقادی و مشاوره‌ای معتکفین از دیگر برنامه‌ها است. همچنین حلقه‌های معرفت برای هر ۵۰ نفر یک حلقه در نظر گرفته شده تا گفتگوی صمیمی میان معتکفین و کارشناسان شکل گیرد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی به برنامه‌های بصیرتی و مناسبتی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به جنگ تمام‌عیار جبهه استکبار جهانی در ابعاد نظامی، فرهنگی و اقتصادی، دو جلسه با محتوای تبیین مسائل روز برگزار می‌شود و هر شب ساعت ۲۱ معتکفین در مسجد گوهرشاد با سرد دادن شعارهای حماسی با تجمعات مردمی و خیابانی همراهی خواهند کرد. حلقه‌های تلاوت قرآن، تفسیر صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه و نشست‌های زمینی ویژه نوجوانان دختر و پسر نیز از دیگر برنامه‌هاست.

وی در خصوص مراسم‌های اصلی اعتکاف افزود: مراسم افتتاحیه و ورود معتکفین در شب سیزدهم رجب همزمان با شب میلاد امیرالمومنین (ع)، مراسم ویژه شب پایانی در شب پانزدهم رجب مصادف با شب شهادت حضرت زینب کبری (س)، و مراسم غروب پانزدهم رجب (مصادف با روز جمعه) از مهم‌ترین بخش‌هاست که طی آن صفوف معتکفین در مسجد گوهرشاد به نماز جمعه متصل می‌شود. بلافاصله پس از نماز جمعه، اعمال ام‌داوود آغاز خواهد شد و بخش پایانی آن حدود ساعت ۱۶ با نوای مداح اهل بیت (ع) حاج مهدی سروری قرائت می‌شود.

شریعتی‌نژاد خاطرنشان کرد: مراسم وداع نیز پس از نماز مغرب و عشاء با همکاری مداحان و دست‌اندرکاران برگزار خواهد شد و امیدواریم این مراسم پرشکوه دعای خیری برای کشور، جبهه مقاومت و سربلندی اسلام و مسلمین باشد.