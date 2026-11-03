سید امیرحسین چاوشی، مدیرعامل شرکت نوآوران هوش‌بنیان سپهر «هومان»، با اشاره به وضعیت زیست‌بوم صنایع خلاق کشور و روند شکل‌گیری آن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آنچه امروز به‌عنوان زیست‌بوم صنایع خلاق کشور می‌بینیم، پنج تا هشت سال پیش به این شکل وجود نداشت و اساساً نمی‌توانستیم از یک زیست‌بوم منسجم در این حوزه صحبت کنیم. البته در آن زمان هم تولیدکنندگان، خالقان آثار و فعالان حوزه محتوا حضور داشتند.

او، افزود: آنچه امروز موجب بالندگی این زیست‌بوم شده، حاصل سیاست‌گذاری، اولویت‌دهی و جدیت نهادهای مختلف دولت و حاکمیت است. معاونت علمی، ستاد صنایع خلاق و همچنین حوزه هنری انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از متولیان جدی این حوزه، در یک سال اخیر، نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق کشور داشتند.

چاوشی، با اشاره به تأثیر تحولات اخیر هوش مصنوعی بر صنایع خلاق کشور گفت: با داغ شدن موضوع هوش مصنوعی، پیشرفت ابزارهای هوش مصنوعی مولد و همچنین استعداد ویژه هنرمندان داخلی در استفاده از این ابزارها و تولید محتوا، هوش مصنوعی به یکی از ابزارهای پیشران صنایع خلاق کشور تبدیل شده است.

مدیرعامل «هومان»، افزود: مجموعه «هومان»، نیز در پیشانی این صنعت قرار گرفته و با سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه، به رشد و توسعه استودیوهای تولید محتوا و همچنین تولید آثار شاخص و حرفه‌ای در حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند. «هومان» یک سرمایه‌گذار در نقطه تلاقی محتوا و هوش مصنوعی است و سه برنامه اصلی را در این حوزه دنبال می‌کند.

او اولین محور فعالیت «هومان» را سرمایه‌گذاری، مشارکت و هم‌بنیان‌گذاری با استودیوهای هنری هوش‌پایه خواند و گفت: منظور ما از استودیوی تولید محتوای هوش‌پایه، کسب‌وکاری است که حول محور تولید محتوا با استفاده از هوش مصنوعی شکل گرفته باشد. این کسب‌وکارها می‌توانند ایده‌ها، قالب‌ها و مدل‌های فعالیت بسیار متنوعی داشته باشند.

چاوشی، ادامه داد: برای مثال، یک استودیو صرفاً در حوزه تبلیغات فرهنگی فعالیت می‌کند و تیزرهای تبلیغاتی را در قالب انیمیشن یا به‌صورت رئال تولید می‌کند. نمونه دیگر، استودیویی است که به‌صورت حرفه‌ای انیمیشن تولید می‌کند و محصولات خود را به مجموعه‌های مختلف می‌فروشد. این استودیو همچنین در زمینه فروش مالکیت‌های فکری (IP) یا جذب مشارکت برای توسعه فعالیت‌های خود اقدام می‌کند.

مدیرعامل «هومان»، دو ویژگی مشترک این استودیوها را تولید محتوای چندرسانه‌ای و استفاده از هوش مصنوعی دانست و گفت: محتوای تولیدی این استودیوها می‌تواند در قالب‌های مختلفی از جمله فیلم، انیمیشن، موشن‌گرافیک، تصویرسازی، کمیک‌بوک، موسیقی، نماهنگ، کتاب صوتی و سایر قالب‌های چندرسانه‌ای باشد. ویژگی مشترک دیگر این است که تولید محتوا و کسب‌وکار شکل‌گرفته حول آن، باید با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مولد انجام شود.

او دومین محور فعالیت «هومان» را سرمایه‌گذاری بر تولیدات شاخص معرفی کرد و گفت: ما با خود استودیو و هسته اصلی کسب‌وکار آن وارد مشارکت و هم‌بنیان‌گذاری می‌شویم؛ مشارکتی که ممکن است در ادامه به یک مشارکت سهامی و حقوقی نیز تبدیل شود. اما در برنامه دوم، تمرکز ما صرفاً بر سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید یک محصول یا مالکیت فکری مشخص است.

چاوشی افزود: برای مثال، ممکن است فردی با طرح تولید یک فیلم سینمایی مبتنی بر هوش مصنوعی به ما مراجعه کند. ما این طرح را در کمیته‌های تخصصی ارزیابی و بررسی می‌کنیم. در این فرایند، موضوعات مختلفی از جمله کیفیت تیم تولیدکننده، آثار قبلی اعضای تیم، جذابیت فیلم‌نامه و داستان، پیش‌بینی ظرفیت جذب مخاطب و گیشه و سایر شاخص‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل هومان ادامه داد: استودیوها، تیم‌ها یا افرادی که متولی تولید این آثار شاخص و حرفه‌ای هستند، باید طرح خود را ارائه کنند و از آن دفاع کنند تا بتوانند برای بخشی از فرایند تولید یا حتی کل تولید اثر، جذب سرمایه داشته باشند. این آثار می‌توانند فیلم‌های سینمایی بلند یا سریال‌های بلند باشند که در قالب‌های مختلف انیمیشن یا رئال تولید می‌شوند.

او سومین محور فعالیت هومان را سرمایه‌گذاری در ابزارها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: در این بخش، روی شرکت‌های تولیدکننده و مجموعه‌های فنی فعال در زمینه توسعه اپلیکیشن‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌کنیم، یا در ابزارها و اپلیکیشن‌هایی مشارکت می‌کنیم که هوش مصنوعی موضوع اصلی و محور فعالیت آن‌هاست.

چاوشی با اشاره به اهداف کلان این مجموعه گفت: ما از طریق این سه برنامه تلاش می‌کنیم نقش‌آفرینی جدی و مؤثری در صنعت محتوای هوش‌پایه کشور داشته باشیم و در نهایت، به رشد و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق کشور کمک کنیم.