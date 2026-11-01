موسوی: خشم کنترل‌ نشده اختلاف ساده را به پرونده قضایی تبدیل می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های پیشگیرانه دستگاه قضایی و با هدف ارتقای آگاهی عمومی، تقویت مهارت‌های مدیریت هیجانات و کاهش آسیب‌های اجتماعی، دوره آموزشی کنترل خشم به همت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان ویژه عموم شهروندان در سالن رودکان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی ستار عابدینی و جالینوس داوری روان‌ شناسان مباحث تخصصی در زمینه شناخت خشم، شناسایی عوامل برانگیزاننده آن، پیامدهای رفتارهای تکانشی و راهکارهای مؤثر مدیریت هیجانات را تشریح کردند.

همچنین مهارت‌های خودکنترلی، تحمل ناکامی، گفت‌وگوی مؤثر، کنترل واکنش‌های هیجانی، تشخیص موقعیت‌های تنش‌زا و شیوه‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات از دیگر محورهای این برنامه آموزشی بود.

سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان در این برنامه با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های رفتاری و اجتماعی وقوع جرم، اظهار کرد: پیشگیری از جرم زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار اقدامات قانونی و قضایی، زمینه‌های شکل‌گیری رفتارهای پرخطر نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بخشی از درگیری‌ها و جرائم علیه اشخاص در بستر تعارضات روزمره و واکنش‌های هیجانی کنترل‌ نشده شکل می‌گیرد، مسائلی که در بسیاری از موارد با آموزش آگاهی‌بخشی و تقویت مهارت‌های فردی و ارتباطی قابل پیشگیری است.

دادستان رودان با بیان اینکه خشم به‌ خودی‌خود هیجانی طبیعی و بخشی از واکنش‌های انسانی است، تصریح کرد: مسئله اصلی نحوه مواجهه و مدیریت آن است چرا که ناتوانی در مهار خشم می‌تواند قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری منطقی را تحت تأثیر قرار دهد و یک اختلاف ساده را به مشاجره، نزاع، ضرب‌ و جرح و تشکیل پرونده قضایی تبدیل کند.

موسوی، خاطرنشان کرد: برخورداری از مهارت‌هایی همچون خودآگاهی، کنترل تکانه، تحمل ناکامی، گفت‌وگوی مؤثر، همدلی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از الزامات زندگی اجتماعی است و آموزش این مهارت‌ها نقش مؤثری در کاهش تعارضات و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی، گفت: پیشگیری از وقوع جرم نباید صرفاً به برخورد قانونی پس از وقوع جرم محدود شود، بلکه ارتقای آگاهی عمومی، شناسایی عوامل خطر و حمایت از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌تواند در کاهش زمینه‌های بروز خشونت و ورودی پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان همچنین مشارکت شهروندان و همکاری نهادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را در تحقق اهداف پیشگیرانه ضروری دانست و بر تداوم برنامه‌های آگاهی‌بخش برای صیانت از حقوق عمومی و ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی تأکید کرد.

این دوره آموزشی با هدف ترویج فرهنگ خویشتن‌ داری، تقویت مهارت‌های زندگی و نهادینه‌سازی رفتارهای مسئولانه در تعاملات فردی و اجتماعی برگزار شد.