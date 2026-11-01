دستورالعمل «تعیین عمق ساخت داخل» گامی برای کاهش وابستگی فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، با تشریح جزئیات دستورالعمل «تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات» که ششم آبان‌ماه در نشست مشترک ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی و کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید اظهار کرد: هدف اصلی این سند، تعیین دقیق نحوه ارزیابی عمق بومی‌سازی تجهیزات اولویت‌دار شبکه ملی اطلاعات و تبیین تکالیف سازمان‌ها و ذی‌نفعان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب «تبصره پیشنهادی ذیل ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تدوین شده است، افزود: این سند با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران و با در نظر گرفتن ملاحظات تمامی بازیگران زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات تنظیم شده است.

توجه به منافع تولیدکنندگان، بهره‌برداران و سیاست‌گذاران

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل گفت: از دیگر محورهای این سند، طراحی سازوکارهای همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سایر نهادهای مرتبط برای تقویت زیرساخت‌های بومی است.

حکمی با اشاره به ویژگی‌های تخصصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود: در تدوین این دستورالعمل، هم‌راستایی دغدغه‌های سه بخش تولیدکننده، بهره‌بردار و سیاست‌گذار و همچنین فرآیندهای کسب، انتقال و رسوب دانش با هدف تضمین تکرارپذیری فناوری مورد توجه قرار گرفته است.

ارزیابی توانمندی‌های یکپارچه کشور به‌جای تمرکز بر یک محصول

وی قابلیت پشتیبانی تولیدکننده، توجه به توانمندی‌های یکپارچه کشور به‌جای تمرکز صرف بر یک محصول مشخص و تأکید بر عدم وابستگی در کنار بومی بودن محصول را از دیگر محورهای اصلی این دستورالعمل برشمرد و تصریح کرد: شاخص‌های پیش‌بینی‌شده در این سند، پیش‌نیازی برای ارزیابی میزان واقعی و قابل اتکای بومی بودن شبکه و زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌روند.

تقویت امنیت زیرساخت‌های حیاتی با کاهش وابستگی فناورانه

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه، با اشاره به تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر ظرفیت شرکت‌های داخلی تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و ضرورت اتکا به تولیدات داخل برای ارتقای امنیت سایبری کشور، تصویب این دستورالعمل را گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی فناورانه و تقویت امنیت زیرساخت‌های حیاتی دانست.

حکمی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ و اجرای دقیق این دستورالعمل، ضمن شفاف‌سازی فرآیندهای ارزیابی عمق ساخت داخل، زمینه هم‌افزایی بیشتر میان سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم شود و ظرفیت‌های بومی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت پایدار در شبکه ملی اطلاعات توسعه یابد.