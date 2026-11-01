به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های داخلی و آسیایی عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته نتایج خوبی را به دست آورد، اما شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در دیدار برابر شباب الاهلی امارات نتوانستند از این تیم امتیازی کسب کنند تا نخستین شکست آبی‌پوشان در فصل جاری رقم بخورد. استقلال که پیش از این مسابقه روند نسبتاً خوبی را دنبال می‌کرد، حالا باید این شکست را به فراموشی بسپارد و خود را برای دیدار حساس برابر الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا آماده کند.

آبی‌پوشان در شرایطی به مصاف نماینده قطر می‌روند که الشمال از بازیکنان سرشناسی در ترکیب خود بهره می‌برد و حضور چهره‌هایی همچون عبدالکریم حسن، مدافع سابق پرسپولیس و مرد سال فوتبال آسیا، ریاض محرز و بغداد بونجاح، این تیم را به حریفی قابل توجه برای استقلال تبدیل کرده است. از این رو شاگردان بختیاری‌زاده برای بازگشت به مسیر کسب امتیاز در رقابت‌های آسیایی، کار دشواری برابر نماینده قطر پیش رو خواهند داشت و باید با تمرکز بیشتری نسبت به دیدار قبلی وارد میدان شوند.

علیرضا اکبرپور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال با اشاره به شکست این تیم مقابل شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: استقلال فصل جاری را در رقابت‌های داخلی و آسیایی خوب آغاز کرده بود و با کسب دو پیروزی در مسابقات آسیایی نیز جایگاه مناسبی به دست آورده بود، اما متاسفانه در دیدار برابر شباب الاهلی نتوانست نتیجه مطلوبی کسب کند و نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد.

او افزود: در جریان آن مسابقه خستگی در ساق پای بازیکنان استقلال کاملا مشهود بود و مشخص بود که فشار مسابقات روی عملکرد آنها تاثیر گذاشته است. لیگ نخبگان آسیا رقابت‌های دشواری دارد و شرایط استقلال نیز به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات و محدودیت در استفاده از بازیکنان، برای سهراب بختیاری‌زاده سخت‌تر شده است. سرمربی استقلال با تعداد محدودی بازیکن در مسابقات حاضر می‌شود و همین موضوع کار او را دشوار کرده است. به اعتقاد من، خستگی یکی از عوامل اصلی شکست استقلال مقابل شباب الاهلی بود، هرچند آبی‌پوشان در این مسابقه اشتباهاتی هم داشتند و نمی‌توان تمام دلایل ناکامی را به خستگی بازیکنان نسبت داد.

پیشکسوت استقلال با اشاره به کیفیت بازیکنان شباب الاهلی تصریح کرد: تیم اماراتی بازیکنان آماده و باکیفیتی در اختیار داشت و تقریباً هر بازیکنی که به زمین می‌آمد، می‌توانست جایگزین مناسبی برای نفر قبلی باشد. همچنین دو نفر از ملی‌پوشان کشورمان یعنی سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب این تیم حضور داشتند که آزمون نمایش خوبی ارائه کرد. فوتبال همیشه مطابق خواسته و پیش‌بینی ما پیش نمی‌رود و گاهی با وجود تلاش و برنامه‌ریزی، نتیجه‌ای که انتظار داریم رقم نمی‌خورد.

اکبرپور درباره دیدار پیش‌روی استقلال برابر الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا و حضور بازیکنان سرشناسی همچون ریاض محرز و بغداد بونجاح در ترکیب این تیم گفت: در فوتبال نمی‌توان از قبل نتیجه مسابقه‌ای را پیش‌بینی کرد. بارها دیده‌ایم تیم‌های بزرگ مقابل حریفانی که کمتر کسی روی آنها حساب می‌کرد، شکست خورده‌اند و در مقابل، تیم‌هایی که شانس زیادی برای پیروزی نداشته‌اند، نتایج غیرمنتظره‌ای کسب کرده‌اند. بنابراین پیش‌بینی نتیجه دیدار استقلال و الشمال از حالا کار درستی نیست.

او ادامه داد: استقلال با توجه به تعداد محدود بازیکنانش شرایط سختی دارد و تقریباً نیمکت این تیم خالی است. وقتی ترکیب اصلی را با بازیکنان ذخیره مقایسه می‌کنید، متوجه می‌شوید که فاصله قابل توجهی میان کیفیت برخی از نفرات وجود دارد و همین مسئله کار استقلال را دشوار کرده است. با این حال، بازیکنان این تیم تاکنون فداکارانه بازی کرده‌اند و چه نفراتی که از ابتدا در زمین حضور داشته‌اند و چه بازیکنانی که به‌عنوان جانشین وارد مسابقه شده‌اند، با تمام وجود برای موفقیت استقلال تلاش کرده‌اند.

همدلی، مهم‌ترین عامل موفقیت استقلال

پیشکسوت استقلال با تاکید بر نقش اتحاد و همدلی بازیکنان در نتایج این تیم خاطرنشان کرد: به اعتقاد من نخستین عاملی که در موفقیت استقلال دیده می‌شود، یکدلی و اتحاد بازیکنان است؛ حتی پیش از مسائل تاکتیکی و فنی. بازیکنان با یکدیگر همدل و هم‌قسم شده‌اند و می‌دانند که به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، امکان جذب بازیکن جدید را نداشته‌اند. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند با همین شرایط برای موفقیت تیم تلاش کنند و تاکنون نیز همین اتحاد در نتایج استقلال تأثیرگذار بوده است.

اکبرپور افزود: در برخی مسابقات شاهد بوده‌ایم که یک بازیکن استقلال به اندازه دو بازیکن دوندگی و تلاش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد بازیکنان برای جبران کمبود نفرات، با تمام توان در زمین حاضر می‌شوند. امیدوارم در دیدار برابر الشمال نیز همین شرایط ادامه داشته باشد و بازیکنان بتوانند با ریکاوری مناسب، خستگی مسابقات قبلی را از بدن خارج کنند و با آمادگی بیشتری به میدان بروند تا نتیجه خوبی کسب کنند.

استقلال در بیشتر پست‌ها به بازیکن جدید نیاز دارد

او در ادامه درباره صحبت‌های مصطفی متدین، مدیرعامل جدید باشگاه استقلال، مبنی بر تقویت تیم در نیم‌فصل دوم اظهار داشت: استقلال در بیشتر پست‌های خود به بازیکن جدید نیاز دارد. شما وقتی در چند رقابت مختلف از جمله لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا حضور دارید، باید در هر پست حداقل دو بازیکن هم‌سطح داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید از نفرات جایگزین استفاده کنید.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: فشردگی مسابقات، فاصله کم میان بازی‌ها، خستگی بازیکنان، مصدومیت‌ها و محرومیت‌ها عواملی هستند که باعث می‌شوند هر تیمی به بازیکنان جایگزین باکیفیت نیاز داشته باشد. استقلال نیز برای اینکه دست سهراب بختیاری‌زاده در انتخاب ترکیب و استفاده از نفرات باز باشد، باید در بیشتر پست‌های خود بازیکن جذب کند و عمق ترکیبش را افزایش دهد.